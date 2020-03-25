Juventus'un dinamosu Miralem Pjanic, Zeynep Bastık'ın canlı yayınını bastı!

Juventus'un dinamosu olan yakışıklı futbolcu Miralem Pjanic, Zeynep Bastık'ın sosyal medyaüzerinden yaptığı canlı yayına katılarak 'selamun aleykum' yazdı.

Dünyayı etkisi altına alana koronavirüs önlemleri kapsamında, insanları evde motive etmek adına yapılan aktivitelerden biri de, sanatçıların sosyal medyada canlı yayınlar aracılığıyla insanlara mini konserler vermesi oluyor. Zeynep Bastık'ın böyle bir canlı yayınına katılan yakışıklı futbolcu, sadece selam vermekle kalmayıp, son zamanların sevilen şarkılarından biri olan Nahide Babashlı'nın Benim Hikayem adlı şarkısında geçen ' Bu hikayede yanan ben oldum' kısmını da yorum olarak yazdı.

