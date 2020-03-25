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Juventus'un dinamosu Miralem Pjanic, Zeynep Bastık'ın canlı yayınını bastı!

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 29 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic, şarkıcı Zeynep Bastık'ın yaptığı canlı yayına mesaj gönderdi.

25 Mart 2020 Çarşamba 22:22
Juventus'un dinamosu Miralem Pjanic, Zeynep Bastık'ın canlı yayınını bastı!

Juventus'un dinamosu olan yakışıklı futbolcu Miralem Pjanic, Zeynep Bastık'ın  sosyal medyaüzerinden  yaptığı canlı yayına katılarak 'selamun aleykum' yazdı.  

Juventus'un dinamosu Miralem Pjanic, Zeynep Bastık'ın canlı yayınını bastı!

Dünyayı etkisi altına alana koronavirüs önlemleri kapsamında, insanları evde motive etmek adına yapılan aktivitelerden biri de, sanatçıların sosyal medyada canlı yayınlar aracılığıyla insanlara mini konserler vermesi oluyor.  Zeynep Bastık'ın  böyle bir canlı yayınına katılan  yakışıklı futbolcu, sadece selam vermekle kalmayıp, son zamanların sevilen şarkılarından biri olan Nahide Babashlı'nın Benim Hikayem  adlı şarkısında geçen ' Bu hikayede yanan ben oldum' kısmını da yorum olarak yazdı.  
Juventus'un dinamosu Miralem Pjanic, Zeynep Bastık'ın canlı yayınını bastı!

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İnstagramCanlı YayınZeynep BastikMiralem Pjanic
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