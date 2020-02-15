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Kaan Yıldırım, kimdir, kaç yaşındadır? Kaan Yıldırım'ın merak edilenleri

Ulan İstanbul dizisi ile yıldızı parlayan Kaan Yıldırım yeni projeler ile merak edilmeye başlandı. Kaan Yıldırım Kimdir, Kaç yaşındadır? soruları gündemde aranan başlıklar oldu. Kaan Yıldırım'ın merak edilenleri.

15 Şubat 2020 Cumartesi 17:10
Kaan Yıldırım, kimdir, kaç yaşındadır? Kaan Yıldırım'ın merak edilenleri

Kayıp adlı dizi sonrasında ekranların vazgeçilmezi haline gelen geç oyuncu Kaan Yıldırım merak edilmeye devam ediyor. Kayıp dizisinde kendini fark ettiren daha sonrasında Ulan İstanbul dizisi ile yıldızı parlayan Yıldırım genç olmasına rağmen adından sıkça söz ettirmektedir.

Kaan Yıldırım kimdir?

24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Kaan Yıldırım İngiltere Londra Brunel Üniversitesi Pazarlama Mezunudur. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde oyunculuk eğitimi alan Kaan Yıldırım oyunculuk kariyerine Kayıp dizisi ile başladı. Asıl parladığı dizi ise başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı ‘Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında başrollerinde Ezgi Eyüboğlu ile görev aldığı Adı Mutluluk dizisinde ki canlandırdığı Batu Değirmenci oldu. 2016’da Kalbim Yangın Yeri dizisinde Volkan ile 2017’de Klavye Delikanlıları dizisinde görev aldı. Daha sonrasında 2018 yılında İnsanlık Suçu dizisinde Cemal karakteri ile adından söz ettirdi. Öte yandan 2014 yılında Ümmü Sibyan: Zifir, 2015 yılında Yok Artık sinema filmlerinde de görevler aldı.

Kaan Yıldırım 16 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı’nda dünya evine girdi. Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım çifti 2019 yılında boşanmıştır.

Son Güncelleme: 15.02.2020 17:10
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