İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120049
ALTIN
304.327
DOLAR
6.0506
STERLİN
7.8306
EURO
6.5899

Kaan Yıldırım ve Hadise aşkına gelen komik tepkiler

Önceki gün süpriz bir şekilde ortaya çıkan Hadise ve Kaan Yıldırım aşkına sosyal medyada komik yorumlar geldi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 22:00
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkına gelen komik tepkiler


Ezgi Eyüpoğlu ile geçtiğimiz 2019 yılında boşanan oyuncu Kaan Yıldırım'lar gönlünü şarkıcı Hadise'ye haptırdı. Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşımıyla ortaya çıkan ilişki hakkında taraflar henüz bir doğrulama açıklamasında bulunmadı.

hadise

Geçtiğimiz hafta muhabirlere verdiği bir röportajında "Hayatımda biri var ama ben özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum" şeklinde açıklama yapan Hadise, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı bir fotoğraf paylaşımıyla ortalığı karıştırdı.

hadise

Hadise'nin yanındaki bu minik köpek oyuncu Kaan Yıldırımlara aitti. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın sıkı takipçileri bu ayrıntıyı gözden kaçırmadı ve çiftin aşk yaşadığını iddia etti.

hadise

Bu iddialardan sonra sosyal medyada Hadise ve Kaan Yıldırım aşkına şu şekilde yorumlar geldi:

hadise

hadise

Anahtar Kelimeler:
İnstagramHadiseKaan YıldırımYorumYeni AşkKomikEzgi Eyüpoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halit Ergenç'ten eşi Bergüzar Korel'e yoğun ilgi
Halit Ergenç'ten eşi Bergüzar Korel'e yoğun ilgi
Oyuncu Mine Tugay'dan ada pozu
Oyuncu Mine Tugay'dan ada pozu
Haluk Levent'ten anlamlı hareket
Haluk Levent'ten anlamlı hareket
Şarkıcı Volkan Konak'ın ilginç vasiyeti
Şarkıcı Volkan Konak'ın ilginç vasiyeti
Ayşegül Doğan estetikle Aslıhan Doğan Turan'a benzedi
Ayşegül Doğan estetikle Aslıhan Doğan Turan'a benzedi
Volkan Konak vasiyet etti; Bedenimi yakıp küllerimi savursunlar
Volkan Konak vasiyet etti; Bedenimi yakıp küllerimi savursunlar

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 13 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kredi başvurusunda kredi hesaba hemen yatar mı? Çekilen kredi hesaba ne zaman gelir?
Evde kurşun kalem paketleme işi nasıl alınır? Evde kurşun kalem paketleme işi ile para kazanma
En düşük ve en yüksek sigorta primi ödemeleri ne kadar? SGK 2020 Sigorta prim ödeme miktarları
2020 öğretmen ek atamaları ne zaman yapılacak? MÖAP'den atama bekleyen öğretmen adaylarına 20 bin ek atama müjdesi
Doğum borçlanmasında hesaplama nasıl yapılır? 2020 doğum borçlanması hesaplama işlemleri
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacı Özlem Kurt kimdir? Özlem Kurt hakkında bilgiler
Jet Sosyete Star TV'de ne zaman yayınlanacak?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Gülşah Ve Kaynanası Emine kimdir?
Türkiye e-SIM ve 5G'ye ne zaman geçecek? 5G neleri değiştirecek?
SGK işe giriş ve işten çıkış bildirgesi sorgulama işlemleri
Hamilelikte mide bulantıları ne kadar süre sonra başlar? Gebelikte mide bulantısı neden olur?
Kredi notu nasıl yükseltilir? En hızlı şekilde kredi notu yükseltmek için yöntemler!
Kamu Ve özel sektöre 500 büro memuru alınacak! Alınacak büro memurları hangi illerde görev yapacak?
Edho Boran Öldü mü, ölecek mi? Mustafa Üstündağ Eşkıya dizisinden ayrıldı mı?
Patara nerede? Patara antik kenti haritadaki yeri ve konumu
Öğrenciler 3 GB ücretsiz interneti nasıl aktif hale getirebilecek, nasıl kullanacak?
SGK işten çıkış kodlarına göre işsizlik maaşı, ihbar ve kıdem tazminatı hakkı
Adele nasıl zayıfladı? Hangi diyetle kaç kilo verdi?
12 Şubat 2020 Salı fındık fiyatları ne kadar?Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Hakmar aktüel ürünleri 12-16 Şubat 2020 tarihleri indirim kampanyası kataloğu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.