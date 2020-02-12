Kaan Yıldırım ve Hadise aşkına gelen komik tepkiler



Ezgi Eyüpoğlu ile geçtiğimiz 2019 yılında boşanan oyuncu Kaan Yıldırım'lar gönlünü şarkıcı Hadise'ye haptırdı. Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşımıyla ortaya çıkan ilişki hakkında taraflar henüz bir doğrulama açıklamasında bulunmadı.

Geçtiğimiz hafta muhabirlere verdiği bir röportajında "Hayatımda biri var ama ben özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum" şeklinde açıklama yapan Hadise, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı bir fotoğraf paylaşımıyla ortalığı karıştırdı.

Hadise'nin yanındaki bu minik köpek oyuncu Kaan Yıldırımlara aitti. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın sıkı takipçileri bu ayrıntıyı gözden kaçırmadı ve çiftin aşk yaşadığını iddia etti.

Bu iddialardan sonra sosyal medyada Hadise ve Kaan Yıldırım aşkına şu şekilde yorumlar geldi: