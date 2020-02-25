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Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün karavan hayatı

Oyuncu Kadir Doğulu ve kendisi gibi oyuncu eşi Neslihan Atagül ile karavan ve kamp maceralarını anlattı.

25 Şubat 2020 Salı 12:47
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün karavan hayatı

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Neslihan Atagül ve kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu, 300 bin lira ödeyerek karavanlarını yeniledi. Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden çift, kamp ve karavan maceralarını anlattı.

kadir

Kadir Doğulu, “Doğayı alternatif olmaktan çıkarmak gerek. O alternatif kent yaşamıdır” diyerek karavan ve kamp macerasının küçük yaşlarda edindiği alışkanlık olduğunu dile getirdi.

kadir

Mersin'de doğup büyüyen Kadir Doğulu, çocukluğunun Toros Dağları'nda geçtiğini ve doğanın kendisi için ev niteliğinde olduğunu belirtti.

kadir

Doğulu, Toroslar’ın yaylalarında ve köylerinde yaşarken önce evin belirli bir çapında uzaklaştığını, daha sonra da bu mesafeyi daha da uzatarak kilometrelerce uzaklara gittiğini ve 10-12 yaşlarında ise karavan sevgisinin arttığını dile getirdi.

kadir

Doğulu, ilk karavan tecrübesini ise “Karavanımızı ilk aldıktan sonra İpsala’dan yola çıkıp İsviçre’ye kadar gittik. Hiçbir tecrübe olmadan her şeyi yolda öğrendik. Gidiş gelişte toplan 11 kamp alanında durduk ve birçok güzel arkadaşlıklar kurduk" şeklinde anlattı.

kadir

Lüks oteller yerine karavan ve kamp hayatını seçmesinin nedenini ise "Otel yerine kamp alanında kaldık ve çok güzel manzaralar görüp harika keşiflerimiz oldu.Kamp hayatı bambaşka bir şey ve öğreneceğiniz birçok şey var. Kamp hayatı özgürlük veriyor insana. Herhangi bir aksilik olacaksa olması gereken olur, o anda bunun sana sağladığı endişe, vesvese ve panikten kurtulursanız özgür olursunuz ve her şeyi başarırsınız" şeklinde açıkladı.

kadir

Neslihan Atagül ile evlendikten sonra ona da kamp ve karavan hayatı sevgisini aşıladığını şu cümlelerle dile getirdi:

“Neslihan’a kamp hayatını yavaş yavaş sevdirdim. Önce yakın yerlerde kamp kurmaya başladık. Normalde yük olmasın diye yanıma fazla şey almam ama onun daha rahat edebilmesi için uygun ortamı sağladım. Ve sonra kademe kademe uzaklara götürerek bu hayatı sevdirdim.”

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Sefirin KızıOyuncuNeslihan AtagülKadir DoğuluKampDoğaKaravan
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