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Kaia Gerber tatil pozları ile sosyal medyayı salladı!

Dünyaca ünlü genç model Kaia Gerber tatil pozları ile hem plajları hem de sosyal medyayı salladı. Uzun zamandır magazin gündemlerinden düşmeyen model Kaia Gerber tatil pozları ile bir kez daha gündemde. Kaia Gerber Tatil pozları ile sosyal medyayı salladı haberleri sonrasında hayranları modelin hesaplarına akın etti. İşte o paylaşımlar.

17 Ocak 2020 Cuma 21:00
Kaia Gerber tatil pozları ile sosyal medyayı salladı!

90’lı yıllara damgasını vurmuş olan dünyaca ünlü top model Cindy Crawford’ın kendisi gibi manken olan kızı Kaia Gerber yeni sevgilisi Pete Davidson ile sık sık gündeme gelmektedir. Birlikte verdikleri tatil pozları ile adlarında söz ettiren ikili bu sefer tatile ayrı ayır çıktılar. Gerber’in sahil pozları ise sosyal medyaya damga vurdu.

Annesi Cindy Crawford’ın kariyer adımlarını takip eden ve çıktığı her defilede güzelliği ile mest eden Kaia Gerber daha 18 yaşında adını geleceğin süpermodelleri arasına yazdırmayı başardı.

kaia gerber

Arkadaşları ile tatile çıkan Kaia Gerber plajda güzelliği ve doğallığı ile damga vurmayı başardı.

Cindy Crawford ile Rande Gerber'in evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki Kaia Gerber, son dönemlerin hızlı çıkış yakalayan modellerinden bir tanesi oldu. Bir süredir komedyen Pete Davidson ile birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde ilk defa objektiflere yakalanan Gerber, yorgunluğunu atmak için Miami’yi tercih etti.

kaia gerber

Sevgilisiyle öpüşürken yakalanan güzel model gündem olmuştu. Gerber, podyumda attığı adımlar kadar ailesinin onay vermediği ilişkisi ile gündemden düşmüyor. Ortaya atılan iddialara göre genç modelin bu ilişkisinden ailesi hiç memnun değil.

kaia gerber

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile sarmaş dolaş pozları sonrasında ailesi ile arası bozulan Gerber bu sefer arkadaşları ile tatile çıktı. Yine Miami’de görüntülenen Gerber’e 3 erkek arkadaşı eşlik etti.

kaia gerber

Cindy Crawford'ın kızının daha önce Arina Grande, Margareth Qualley ve kendisinden 20 yaş büyük oyuncu Kate Beckinsale ile aşk yaşayan Pete Davidson ile birlikteliğine karşı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

kaia gerber

Kaia Gerber Kimdir?

Kaia Gerber 3 Eylül 2001 Los Angeles, Kalifoniya, ABD doğumlu modeldir. Dünyanın bir zamanlar en ünlü top modellerinden olan Cindy Crawford’un kızıdır. Annesi gibi model olarak birçok firmanın reklam yüzü olan ve podyumlarda boy gösteren Gerber, annesinin geçmişte bıraktığı etkileri de geçerek şuan dünyanın pek çok yerinden adını duyurmayı başarmıştır. 2018 yılında ise dünyaca ünü fotoğrafçı, Türk asıllı Mert Alaş ile bir araya gelmiş ve The Love Magazine için mode çekimleri gerçekleştirmiştir. Günümzde Fendi ve Chanel defilelerinde sıkça yer alan ve podyumda sık sık görünen Gerber şimdiden geleceğin süpermodeli olarak gösteriliyor.

 

Son Güncelleme: 17.01.2020 21:00
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