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Kanal 7 ana haber spikeri koronavirüse yakalandı; İnstagram’dan duyurdu

Kanal 7 Ana haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, uzun süredir ekranlarda görünmemesinin sebebini açıkladı. İnstagram hesabından yaşadıklarını anlatan Seloni, bu süreçte kendisini arayıp soran, dua eden herkese teşekkürlerini iletti.

28 Nisan 2020 Salı 12:49
Kanal 7 ana haber spikeri koronavirüse yakalandı; İnstagram’dan duyurdu


“HEPİMİZ İYİYİZ, DİNLENMEDEYİZ”

Hülya Yürekli Seloni, paylaşımında; "Sevgili dostlarım sizlerin de merak ettiği üzere bir süredir ekranlarda yokum. Maalesef ailece korona olduk. Ben 12 Nisan'da semptomlarım başlayan Covid-19 tedavimi tamamlayarak dün hastaneden taburcu oldum, eşim ve Alara hastalık sürecini evde tedavi ile geçirdiler. Hepimiz çok şükür iyiyiz dinlenmedeyiz." İfadelerini kullandı.  

Kanal 7 ana haber spikeri koronavirüse yakalandı; İnstagram’dan duyurdu


Seloni, hem doktorlara ve sağlık çalışanlarına,  hem de sevenlerine kendisi ve ailesi şu sözlerle teşekkür etti: "Amerikan Hastanesi'nde başlayan tedavi sürecimin yetersiz kalması sebebiyle çok zor zamanımda imdadIma koşan, beni kucaklayan, kendi hastanesine alıp hemen yeni bir tedavi süreci başlatarak iyileşmeme büyük katkı sağlayan, büyük özveriyle, sevgiyle çalışan, başarılı doktorlarımızdan, hakkını ödeyemeyeceğim, benim sağlık kahramanım, sevgili arkadaşım Enfeksiyon Hastalıkları Uz. Dr. Gülhan Eren basta olmak üzere İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm kıymetli sağlık çalışanlarına, Alara'mın biricik doktoru, bizi hiç yalnız bırakmadı, engin bilgi ve tecrübeleriyle destek oldu Prof. Dr. Bektaş Sırrı, yine tecrübeli doktorlarımızdan önerileriyle destek veren sevgili arkadaşım Prof. Dr. Teoman Dal, Kanal 7'nin değerli büyüklerime, yönetici ve çalışma arkadaşlarıma, Amerika'dan her gün bana moral vermeye çalışan kız kardeşime, hastaneye yiyecek giyecek getirip her gün yanımda hissettiren erkek kardeşim ve değerli eşine, evimin kapısına yemek bırakan kıymetli kayınvalideme, sevgili eltime, çok çok değerli dostlarıma, dostluk mesajlarıyla güç veren, dualarını, desteğini esirgemeyen, arayan soran merak eden, kötü gününüzde yanımızda olduğunu hissettiren herkese en kalbi duygularımla sonsuz teşekkürler ediyorum ailem adına. "

Kanal 7 ana haber spikeri koronavirüse yakalandı; İnstagram’dan duyurdu

Kanal 7 ana haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, hastalara da; "Şunu bir kez daha anladık ki 'sağlık' her şey ve yaşam çok değerli. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum büyüklerime hürmetlerimi sunuyorum. Hastalarımıza acil şifalar, sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağlıkla mutlulukla kalın'' ifadeleriyle geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Anahtar Kelimeler:
Kanal 7KoronavirüsCovid19Hülya Yürekli Seloni
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