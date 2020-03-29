Karantina günlerinde sevgilisizlik başına vuran Ebru Polat: ''her güne bir sevgili koyacağım''

İnstagram'da hayranlarının sorduğu soruları cevaplayan Ebru Polat, videoyu kendi youtube kanalına yükledi. Yaptığı her paylaşımla magazin gündemine oturan Ebru polat, bu paylaşımıyla da olay olacak gibi. İnstagram'da 1,3 milyon takipçisi olan şarkıcı, haftanın dört gününe birer tane sevgili koyup, geri kalan üç gün de konser ve sahne çalışması yapacağını söyledi.

Ebru Polat'ın tek tek cevapladığı sorular arasında ''Neden sevgilin yok?'' şeklinde gelen soruya ise; "Meğerse özel hayatta çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Cuma, cumartesi, pazar konserlerde olacağım, geri kalan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasını, sadece işle uğraşmamın acısını çıkarmış olacağım bence" diye cevap veren Polat, yine gündeme oturacak gibi.

İşte Ebru Polat'a sorulan tüm sorular ve cevapları:

