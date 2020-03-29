İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88125
ALTIN
337.580
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0358
EURO
7.1137

Karantina günlerinde sevgilisizlik başına vuran Ebru Polat: ''her güne bir sevgili koyacağım''

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir evden çıkamayan ünlülerden biri de Şarkıcı Ebru Polat. Polat karantinadan sıkılmış olacak ki eski günleri yadedip, sevgilisizliğinden şikayet etti.

29 Mart 2020 Pazar 21:38
Karantina günlerinde sevgilisizlik başına vuran Ebru Polat: ''her güne bir sevgili koyacağım''

İnstagram'da hayranlarının sorduğu soruları cevaplayan  Ebru Polat, videoyu kendi youtube kanalına yükledi.  Yaptığı her paylaşımla magazin gündemine oturan Ebru polat, bu paylaşımıyla da olay olacak gibi.  İnstagram'da 1,3 milyon takipçisi olan şarkıcı, haftanın dört gününe birer tane sevgili koyup, geri kalan  üç  gün de konser ve sahne çalışması yapacağını söyledi.  

Karantina günlerinde sevgilisizlik başına vuran Ebru Polat: ''her güne bir sevgili koyacağı

Ebru Polat'ın tek tek cevapladığı sorular arasında ''Neden sevgilin yok?''  şeklinde gelen soruya ise; "Meğerse özel hayatta çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Cuma, cumartesi, pazar konserlerde olacağım, geri kalan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasını, sadece işle uğraşmamın acısını çıkarmış olacağım bence" diye cevap veren  Polat, yine gündeme  oturacak gibi.  
İşte Ebru Polat'a sorulan tüm sorular ve cevapları: 
 

Anahtar Kelimeler:
İnstagramEbru PolatSevgiliMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz yıldız Michelle Keegan'ın frikik sınavı!
İngiliz yıldız Michelle Keegan'ın frikik sınavı!
Partiyi korona virüs bile engelleyemedi! İstanbul'da skandal parti
Partiyi korona virüs bile engelleyemedi! İstanbul'da skandal parti
Kim Kardashian cömertliği! Tam 1milyon dolar bağışladı
Kim Kardashian cömertliği! Tam 1milyon dolar bağışladı
Murat Övüç Netflix ya da Nekşfliş videosu ile Netflix’in profilini değiştirtti!
Murat Övüç Netflix ya da Nekşfliş videosu ile Netflix’in profilini değiştirtti!
Doğa Rutkay herkesi öpeceğini açıkladı!
Doğa Rutkay herkesi öpeceğini açıkladı!
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter korona şüphesiyle tedaviye alındı!
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter korona şüphesiyle tedaviye alındı!

Popüler Haberler

Seyahat yasağına uymayanlara ceza var mı? Seyahat yasağına uymama cezası ne kadardır?
ÖSYM 2020 DGS yeni başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!
Akıllı telefonlar nasıl dezenfekte edilip temizlenir?
Mücbir sebeple kapatılan işyerleri kira ödemeyecek!
Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası işe devam finansman desteği kampanyası
Murat Övüç kimdir? Murat Övünç netflix açıklamasını değiştirtti!
Entübe hasta ne demektir, hangi hastalar entübe hasta kapsamındadır? Entübe hasta tedavisi nasıl olur?
Survivor 32.Bölüm fragmanı 30 Mart Pazartesi
2020 Emeklilerin Ramazan bayramı 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Arı sütü Korona propolis virüse iyi geliyor mu? Propolis nedir, faydaları nelerdir?
Ergenlik depresyonu nedir? Ergenlik depresyonunun belirtileri ve depresyonuna neden olabilecek durumlar
Ramo Boz kimdir? Gerçek adı nedir? Görkem Sevindik hakkında bilgiler
A101 19 Mart – 26 Mart 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası kataloğu
Rizespor'un yengesi İrina Moroziuk'un #evdekal paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Ramo Tanker öldü mü? Gerçek adı nedir? Atakan Yarımdünya Ramo'dan neden ayrıldı?
EBA öğrenci girişi 1. 2. 3. 4. sınıf
Savaşçı dizisi Göktürk Albay kimdir? Gerçek adı nedir? Tamer Karadağlı rol aldığı yapımlar
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilebilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren sebze ve meyveler
Savaşçı bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Coronavirüs için alınan güncel tedbirler ve yasaklar nelerdir? 2020 Güncel koronavirüs yasakları ve tedbirleri
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm yayınlanacak mı? 29 Mart Kanal D yayın akışı ÇGHB 2 var mı yok mu, bugün neden yok?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.