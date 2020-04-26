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Karantinada nikah! Onur Buldu sessiz sedasız evlendi!

Güldür Güldür Show'un sempatik Bilal'i Onur Buldu, uzun süredir birlikte olduğu Duygu Koz ile dünya evine girdi. Bir süre önce evleneceklerini açıklayan çiftin nikahları, koronavirüs sebebiyle gayet minimalist bir şekilde gerçekleşti.

26 Nisan 2020 Pazar 14:12
Karantinada nikah! Onur Buldu sessiz sedasız evlendi!

Onur Buldu, Şubat ayında rol aldığı 'Bayi Toplantısı' adlı filmin galasında, uzun süredir birlikte olduğu Duygu Koz ile yakın zamanda evleneceklerini duyurmuş, nikah tarihin 19 Nisan olarak belirlediklerini açıklamış, ancak çok detay vermemişti. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle ünlü oyuncunun nikah hayalleri pek de istediği gibi  gitmedi.  

Karantinada nikah! Onur Buldu sessiz sedasız evlendi!
Onur Buldu ve Duygu Koz çifti, koronavirüs salgını nedeniyle, nikahlarını planladıkları gibi Beşiktaş'ta,  Yılmaz Erdoğan'ın da ortağı olduğu tiyatroda değil de Buldu'nun Etiler'deki evinin bahçesinde kıymak zorunda kaldılar. Koronavirüs salgını nedeniyle sönük geçen düğüne, sadece ailenin yakın üyeleri katılabildi. Tedbirler yüzünden ikilinin neredeyse hiçir arkadaşı düğüne davet edilmedi.  

Karantinada nikah! Onur Buldu sessiz sedasız evlendi!

Onur Buldu, Nikah fotoğrafı paylaşmayıp, sadece "benim büyük günışığım" notuyla paylaştığı fotoğrafla mutlu günlerini sosyal medyada paylaştı.  
 

Anahtar Kelimeler:
NikahEvlendiOnur BulduDuygu Koz
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