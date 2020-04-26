Karantinada nikah! Onur Buldu sessiz sedasız evlendi!

Onur Buldu, Şubat ayında rol aldığı 'Bayi Toplantısı' adlı filmin galasında, uzun süredir birlikte olduğu Duygu Koz ile yakın zamanda evleneceklerini duyurmuş, nikah tarihin 19 Nisan olarak belirlediklerini açıklamış, ancak çok detay vermemişti. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle ünlü oyuncunun nikah hayalleri pek de istediği gibi gitmedi.

Onur Buldu ve Duygu Koz çifti, koronavirüs salgını nedeniyle, nikahlarını planladıkları gibi Beşiktaş'ta, Yılmaz Erdoğan'ın da ortağı olduğu tiyatroda değil de Buldu'nun Etiler'deki evinin bahçesinde kıymak zorunda kaldılar. Koronavirüs salgını nedeniyle sönük geçen düğüne, sadece ailenin yakın üyeleri katılabildi. Tedbirler yüzünden ikilinin neredeyse hiçir arkadaşı düğüne davet edilmedi.

Onur Buldu, Nikah fotoğrafı paylaşmayıp, sadece "benim büyük günışığım" notuyla paylaştığı fotoğrafla mutlu günlerini sosyal medyada paylaştı.

