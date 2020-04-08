Karantinada sinirlerine hakim olamayan Naomi Watts'ın sessiz çığlığı

Hollwood'un en iyi oyuncularından biri olan Naomi Watts, koronavirüsü salgını nedeniyle karantinaya girerek evinden dışarı çıkmıyor. Yardımcısının da olmayışı nedeniyle ev işlerininde güzel oyuncuya kalması epey yormuş olacak ki son videosunda pek sakin kalamadığı görüldü.

Naomi Watts, elektrikli süpürgesi, bulaşık makinesi ve yazıcısı bozulmasından dolayı sinir krizi geçirdiğini açıklayan bir video paylaştı ve sessiz çığlık attığı görülen paylaşım sonrasında ünlü yıldızın takipçileri bu görüntülere tepki gösterdi.

Kendisine kalan ev işlerinden dolayı bunaldığını sessiz çığlık attığı ağır çekim bir görüntüsünü sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşan Watts, Los Angeles'taki evinde karantinada günlüğünü anlattığı videoyu, "756'ıncı Karantina Günü yazıcınız, elektrikli süpürgeniz ve bulaşık makineniz aynı gün bozulduğunda" mesajıyla yayınladı.

Naomi Watts'ın takipçileri ise bu paylaşıma tepki göstererek Watts'ın 80 bin kişinin ölümüne neden olan hastalıkla alay ettiğini belirtti ve 'Utanç verici bir insansın.' yorumlarında bulundu.

"Kötü bir gün mü geçiriyorsun? Kötü bir gün yaşayanlar 18 saat hastalıkla en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarıdır. Kötü bir gün yaşayanlar, sevdikleri ölürken, veda edemeyenlerdir. Git başka yerde ilgi ara." yorumlarında da bulunan sosyal medya kullancıları 'Aman tanrım. İnsanlar ölüyor ve sen bunu paylaşıyorsun. Ne kadar sağır olabilirsin. Ben sadece hayatta olduğum için şükrediyorum.' ifadelerini de kullandılar.