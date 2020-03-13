Karantinaya alınan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'dan ilk paylaşım

Tüm Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına yakalanan ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, testlerinin pozitif çıkmasının hemen ardından karantinaya alındılar. Hanks ve Wilson çifti son durumlarını göstermek amaçlı karantina altında ilk fotoğraflarını paylaştılar.

Elvis Presley'in hayatıyla ilgili film projesinde olan ve bu nedenle Avustralya giden oyuncu Tom Hanks, kendisi ve eşinde koronavirüsü belirtileri görüldüğünü açıklamış ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımda vücut ağrıları, yorgunluk ve titreme şikayetiyle hastaneymişti. Bunun üzerine hemen karantinaya alınan çift yine Instagram hesabı üzerinden vir fotoğraf paylaşarak "Kendimizi izole ettik, kimseye bulaştırmıyoruz" diye yazdı.

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks, karantinada tutuldukları yerden eşine sarılarak çektiği fotoğrafı yayılayarak haranlarına iyi olduklarını gösterdi.Tom Hanks, fotoğrafın altına ise "Selam arkadaşlar. Rita Wilson ve ben Down Under isimli merkezdeyiz bizimle çok iyi ilgilenen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Kovid-19'a yakalandık ve kendimizi izole ettik, burada hiç kimseye bulaştırmıyoruz, çünkü bundan çok ciddi hasta olabilecek insanlar var. Adım adım ilerliyoruz. Uzmanların tavsiyelerini dinleyerek, kendimize ve birbirimize iyi bakarak bunu atlatabiliriz, değil mi? Unutmayın son yaşananlara rağmen beyzbolda ağlamak yoktur." notunu yazdı.