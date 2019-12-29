Karnı burnunda Bergüzar Korel'in O Ses Türkiye heyecanı

Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan ve ikinci bebeklerinş bekleyen güzel oyuncu Bergüzar Korel, O Ses Türkiye yarışma progarımının Yılbaşı için özel olarak hazırladığı progarama katıldı. Burada sahneye çıkarak 'Anla Artık Anla Beni' şarkısını seslendiren Korel, jürinin takdirini kazanırken Korel'in heyecanı ise gözlerinden okunuyordu.

Sahneye karnı burnunda çıkarak şarkı söyleyen Bergüzar Korel, İnstagram hesabı üzerinden çekimlerle ilgili fotoğraf paylaşarak, fotoğrafın altına ise o geceye dair yaşadığı dugularını yazdı. Bu güne kadar böyle bir etkinliğe katılmak istediğini fakat gerçekleşmediğini söyleyen Korel mesajında; “Evet yılın o zamanı geldi. Telefon çalar, O SES YILBAŞI? Katılayım mı,katılmayayım mı? Hangi şarkıyı söyleyeceğim ki? E dizi var! Karakter var! Olmaz şimdi. Dizi yok, ben tırsarım, tırsmam tam heveslenirim tarihler denk gelmez filan derken seneler sonra, en sonunda bu yıl başardık ve ben O SES YILBAŞI'nda sahnedeydim. Pardon ben değil BİZ… Hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. İzleyince anlayacaksınız zaten, ama acayip eğlendim." ifadelerini kullandı.