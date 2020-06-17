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Karnı burnunda Katy Perry'den mest eden paylaşımlar

İlk bebeğine hamile olan 35 yaşındaki Katty Perry, çölde karnı burnunda fotoğraflarıyla takipçilerini mest etti. Perry'nin fotoğrafın altına düştüğü ''Eğer mesafeyi istiyorsam, Güneşin içeri girmesine izin vermeliyim.'' notunun da yeni şarkısının tanıtımı olduğu öne sürüldü.

17 Haziran 2020 Çarşamba 15:50
Karnı burnunda Katy Perry'den mest eden paylaşımlar
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İlk bebeğine hamile Katy Perry, takipçilerini heyecanlandıracak yeni paylaşımlar yaptı. Mart ayında nişanlısı Orlando Bloom ile bebek beklediklerini duyuran Perry, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla hayranlarını mest etti.


35 yaşındaki Perry, kanı bununda paylaştığı fotoğrafların altına ‘’Eğer mesafeyi istiyorsam Güneşin içeri girmesine izin vermeliyim.’’ notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımları kısa süre içerisinde yüz binlerce beğeni alırken, notta yer alan sözün yeni bir şarkının tanıtımı olduğu iddia edildi.


Son Güncelleme: 17.06.2020 15:50
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