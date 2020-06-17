Karnı burnunda Katy Perry'den mest eden paylaşımlar

İlk bebeğine hamile Katy Perry, takipçilerini heyecanlandıracak yeni paylaşımlar yaptı. Mart ayında nişanlısı Orlando Bloom ile bebek beklediklerini duyuran Perry, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla hayranlarını mest etti.

35 yaşındaki Perry, kanı bununda paylaştığı fotoğrafların altına ‘’Eğer mesafeyi istiyorsam Güneşin içeri girmesine izin vermeliyim.’’ notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımları kısa süre içerisinde yüz binlerce beğeni alırken, notta yer alan sözün yeni bir şarkının tanıtımı olduğu iddia edildi.