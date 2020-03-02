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Kate Upton sarı bikinili tatil paylaşımıyla beğeni topladı

ABD’li oyuncu ve model Kate Upton yaptığı tatilde çekildiği fotoğrafları paylaşmaya başladı. Kate Upton sarı bikinili tatil paylaşımıyla beğeni topladı. İşte güzel oyuncunun o pozları…

02 Mart 2020 Pazartesi 21:19
Kate Upton sarı bikinili tatil paylaşımıyla beğeni topladı

Bir dönem Dünya’nın en güzel kadını seçilen ABD’li oyuncu ve model Kate Upton sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerinde topladı. Son günlerde tatil yapan güzel oyuncu Kate Upton yatıyla açıldığı denizde bikinili pozlar verdi. Sosyal medya üzerinde binlerce beğeni alan bu paylaşımlar kısa süre içinde tüm dünyaya yayıldı.

 27 yaşındaki model 2018 senesinde doğum yapması ardından aldığı kilolar ile gündemde yer almıştı. Bir dönem aldığı bu kiloları vermek için kendini baskı altında hissettiğini söyleyen Upton sonrasında kendisinin ve bebeğinin sağlığının daha önemli olduğunu söyleyerek bu baskıdan kurtulmuştu.

Kate Upton hamilelik döneminden önce kıvrımlı ve dolgun hatları ile pek çok markanın beraber çalışmak istediği bir isimdi. Ancak hamilelik sürecinden sonra modellik endüstrisinden güzellik standartlarına uymadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Son Güncelleme: 02.03.2020 21:19
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