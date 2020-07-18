İstanbul 29°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118786
ALTIN
399.377
DOLAR
6.8520
STERLİN
8.6254
EURO
7.8389
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Katıldığı Bir Televizyon Programında İsmail Türütten Kadir İnanıra Öcalan Söylemine Sert Eleştiri

Katıldığı bir televizyon programında Kadir İnanır'ın Abdullah Öcalan ile ilgili söylemine yanıt veren İsmail Türüt yaptığı sert eleştiri ile Türkiye gündemine bomba gibi oturdu.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:20
Katıldığı Bir Televizyon Programında İsmail Türütten Kadir İnanıra Öcalan Söylemine Sert Eleştiri
Takip Et:


Türkiye'de siyasi açıdan ve etnik açıdan birbirleri ile farklı olan birçok bireyin arasında huzursuzluklara sebep olan çeşitli olayların yaşandığı son yıllarda, bu olayları durdurmak adına ve Cumhuriyet'in eşitlik ilkesini bir kez daha hatırlayabilmek adına çok önemli çalışmalar yapılmasına karşın, birçok konuda farklılıklar ve zıtlıklar nedeni ile zıtlaşmalar da söz konusu olmaya devam ediyor. Bu anlamda yaşanan son bir olay ise İsmail Türüt ile Kadir İnanır arasındaki kutuplaşmadan meydana geldi. Kadir İnanır'ın terörist lideri Abdullah Öcalan ile ilgili olarak kurduğu "kendi halkının lideri" cümlesinden sonra İsmail Türüt'ten İnanır'a çok sert bir tepki geldi. Türkiye'de Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden birisi olarak tanınan Kadir İnanır'a sert eleştirilerde bulunan Türüt, "cenazesine bile gitmem" diyerek oldukça sert bir tepki verdiğini ortaya koymuş oldu.

TÜRÜT'TEN ATEŞ ATAN CÜMLELER

Beyaz TV'de Uyan Türkiyem adlı sabah programına katılan İsmail Türüt, sohbetin ilerleyen kısımlarında sözü Kadir İnanır'ın Abdullah Öcalan ile ilgili verdiği beyana çevirdi. Karadenizli türkücü, İnanır'ın "kendi halkının lideri" cümlesine karşı sert bir dille eleştirilerde bulunmaya başladı. Bir Karadeniz erkeğine yakışmayacak cümleler deyimini dile getiren Türüt, İnanır'a karşı "biz seni bu ülkede baştacı yapmışız, yazıklar olsun" diyerek tepkisini sürdürdü. Abdullah Öcalan ile ilgili olarak ise "katil, bölücü, Türklerin ve Kürtlerin düşmanı müptezel" şeklinde söylemlerde bulunan Türüt, İnanır'ın kurduğu cümlenin ağzına yakışmayacak bir cümle olduğunu vurguladıktan sonra İnanır ile bu noktadan itibaren ayrıldıklarını ve İnanır'ın cenazesine dahi katılmayacağını dile getirdi. Sert eleştirileri ile canlı yayında gergin dakikalar yaşayan Türüt söylediği ağır sözler sonrasında Türkiye gündemine oturdu. İnanır'dan Türüt'e bir yanıt gelmezken, birçok kişi ikili arasındaki kutuplaşma konusunda sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunarak taraf seçtiler.


Son Güncelleme: 18.07.2020 00:20
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lina Daniela Daza'nın podyumda elbisesi düştü aldırmadan devam etti!
Lina Daniela Daza'nın podyumda elbisesi düştü aldırmadan devam etti!
Çıplak Fotoğraflarını Paylaşan Bella Thorne Porno Film Yönetecek
Çıplak Fotoğraflarını Paylaşan Bella Thorne Porno Film Yönetecek
Doya Doya Moda yarışmasının birincisi belli oldu
Doya Doya Moda yarışmasının birincisi belli oldu
Demi Rose cesur paylaşımlarına kırmız mayolu pozunu ekledi! Instagram sallandı
Demi Rose cesur paylaşımlarına kırmız mayolu pozunu ekledi! Instagram sallandı
Yasemin Özilhan tatilde de stilini konuşturdu
Yasemin Özilhan tatilde de stilini konuşturdu
Ezgi Eyüboğlu'ndan Seda Sayan'a övgü dolu sözler
Ezgi Eyüboğlu'ndan Seda Sayan'a övgü dolu sözler

Popüler Haberler

QNB Finansbank Yüzde 0,79 Faizli, 60 Ay Vadeli Borç Transferi Kredisi Kampanyası
2020 KPSS Lisans başvuruları başladı! KPSS Sınav ücreti ne kadar?
Hakan Çalhanoğlu kimdir?
26 Haziran Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Bay Yanlış Soner kimdir? Gerçek adı nedir? Taygun Sungar rol aldığı yapımlar
Sancaktepe'deki pandemi hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Çarkıfelek 24 - 25 Mayıs yeni bölüm konukları
Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.