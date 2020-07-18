Katıldığı Bir Televizyon Programında İsmail Türütten Kadir İnanıra Öcalan Söylemine Sert Eleştiri

TÜRÜT'TEN ATEŞ ATAN CÜMLELER

Türkiye'de siyasi açıdan ve etnik açıdan birbirleri ile farklı olan birçok bireyin arasında huzursuzluklara sebep olan çeşitli olayların yaşandığı son yıllarda, bu olayları durdurmak adına ve Cumhuriyet'in eşitlik ilkesini bir kez daha hatırlayabilmek adına çok önemli çalışmalar yapılmasına karşın, birçok konuda farklılıklar ve zıtlıklar nedeni ile zıtlaşmalar da söz konusu olmaya devam ediyor. Bu anlamda yaşanan son bir olay ise İsmail Türüt ile Kadir İnanır arasındaki kutuplaşmadan meydana geldi. Kadir İnanır'ın terörist lideri Abdullah Öcalan ile ilgili olarak kurduğu "kendi halkının lideri" cümlesinden sonra İsmail Türüt'ten İnanır'a çok sert bir tepki geldi. Türkiye'de Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden birisi olarak tanınan Kadir İnanır'a sert eleştirilerde bulunan Türüt, "cenazesine bile gitmem" diyerek oldukça sert bir tepki verdiğini ortaya koymuş oldu.

Beyaz TV'de Uyan Türkiyem adlı sabah programına katılan İsmail Türüt, sohbetin ilerleyen kısımlarında sözü Kadir İnanır'ın Abdullah Öcalan ile ilgili verdiği beyana çevirdi. Karadenizli türkücü, İnanır'ın "kendi halkının lideri" cümlesine karşı sert bir dille eleştirilerde bulunmaya başladı. Bir Karadeniz erkeğine yakışmayacak cümleler deyimini dile getiren Türüt, İnanır'a karşı "biz seni bu ülkede baştacı yapmışız, yazıklar olsun" diyerek tepkisini sürdürdü. Abdullah Öcalan ile ilgili olarak ise "katil, bölücü, Türklerin ve Kürtlerin düşmanı müptezel" şeklinde söylemlerde bulunan Türüt, İnanır'ın kurduğu cümlenin ağzına yakışmayacak bir cümle olduğunu vurguladıktan sonra İnanır ile bu noktadan itibaren ayrıldıklarını ve İnanır'ın cenazesine dahi katılmayacağını dile getirdi. Sert eleştirileri ile canlı yayında gergin dakikalar yaşayan Türüt söylediği ağır sözler sonrasında Türkiye gündemine oturdu. İnanır'dan Türüt'e bir yanıt gelmezken, birçok kişi ikili arasındaki kutuplaşma konusunda sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunarak taraf seçtiler.