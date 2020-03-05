Katy Perry ve Orlando Bloom çifti bebek bekliyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry anneliğe hazırlanıyor. Ünlü aktör Orlando Bloom ile nişanlı olan 35 yaşındaki Katy Perry, müzik listelerini kasıp kavuran 'Worn White' adlı şarkısına çektiği yeni klibinde, uzunca bir süredir hakkında konuşulan hamilelik iddialarını doğruladı.

Klibinde karnı büyümüş olan görüntüsünü gösteren ünlü şarkıcı yaklaşık 4 yıldır ödüllü aktör Orlando Bloom ile birlikte. Çift, son olarak hayranlanlarına nişanlandıklarını duyurmuştu. Haklarında çıkan Perry hamile iddiaları karşısında sürekli sessiz kalan Kate Perry, hayranlarına klibin son sahnesinde sürpriz yaptı ve hamile olduğunu gösterdi.

Bunun sadece klip için olduğunu düşünen izleyiciler duruma pek inanmayınca Instagram hesabından canlı yayında hayranlarıyla buluşan Perry, “Tutmak zorunda olduğum en uzun sır” olduğunu açıkladı ve bebek beklediğini onayladı. Hamileliğiyle ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, açıklamasında “Bu yaz çok fazla şey olacak. Sadece doğum yapmayacağım, beklediğiniz çok önemli bir şey daha olacak” diyerek hayranlarına hamileliğini kutlasıkları için teşekkür etti. Perry, ayrıca “Heyecanlıyım, heyecanlıyız ve mutluyuz. Bu, muhtemelen benim en uzun süre tuttuğum sır oldu. Size müzikle birlikte en iyi şekilde açıklamak istedim” dedi.

Çiftin, bebek haberine rağmen planlandığı gibi Haziran’da evlenecekleri öğrenildi. Öte yandan ünlü oyuncu Orlando Bloom’un eski eşi Miranda Kerr ile olan evliliğinden Flynn adında bir oğlu daha bulunuyor.