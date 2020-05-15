Katy Perry yeni klibinin müjdesini o pozlarla verdi!

Yeni klibinin tanıtımı için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcının giydiği beyaz elbise içinde iyice büyüyen karnı çok dikkat çekti. Hamileliğinin epey ilerlediği görülen Katy Perry'nin bu paylaşımı, birkaç saat içinde sosyal medyada gündeme oturdu.

Katy Perry ve nişanlısı, bir bebek beklediklerini hayranlarına Instagram üzerinden duyurmuştu. Çift daha sonra da bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu yine İnstagram'dan yaptıkları bir paylaşımla açıkladı. Ünlü çiftin Japonya’da yapmayı planladıkları düğün de koronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 14:16