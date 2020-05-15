Katy Perry yeni klibinin müjdesini o pozlarla verdi!

35 yaşındaki dünya starı Katy Perry, yeni klibi Daisies (Papatyalar)'ın çıkış tarihini bir İnstagram paylaşımı ile yaptı. Perry'nin kullandığı fotoğraflar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Katy Perry yeni klibinin müjdesini o pozlarla verdi!
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Katy Perry yeni klibinin müjdesini o pozlarla verdi!

Yeni klibinin tanıtımı için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcının giydiği beyaz elbise içinde iyice büyüyen karnı çok dikkat çekti. Hamileliğinin epey ilerlediği görülen Katy Perry'nin bu paylaşımı, birkaç saat içinde sosyal medyada gündeme oturdu. 

Katy Perry yeni klibinin müjdesini o pozlarla verdi!


Katy Perry ve nişanlısı Orlando Bloom, bir bebek beklediklerini hayranlarına Instagram üzerinden duyurmuştu. Çift daha sonra da bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu yine İnstagram'dan yaptıkları bir paylaşımla açıkladı. Ünlü çiftin Japonya’da yapmayı planladıkları düğün de koronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu. 

Katy Perry yeni klibinin müjdesini o pozlarla verdi!

Katy Perry yeni klibinin müjdesini o pozlarla verdi!

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 14:16

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