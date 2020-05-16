Kaya Çiligiroğlu genç sevgilisini objektiflerden saklayamadı! 

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere yakalandı. Çilingiroğlu'nun yanındaki genç kadın, gazetecileri görünce yüzünü gizlemeye çalıştı. 56 yaşındaki Çiligiroğlu, gazetecileri görünce hemen maskesini taktı.

Kaya Çilingiroğlu, kendisine soru sormak isteyen muhabirleri “Sosyal mesafeyi koruyalım” diyerek uzaklaştırdı. Çilingiroğlu'nun araç içinde bekleyensi ise görüntü vermemek için aracın güneşliğini indirerek yüzünü gizledi. Kaya Çilingiroğlu, daha sonra hiçbir şey almadn arabasına geri binerek, arabada bekleyen sevgilisi ile uzaklaştı.