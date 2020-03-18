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Kaya Çilingiroğlu koronavirüs açıklamasıyla hedef gösterildi

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, yaşanılan koronavirüsü salgını ile ilgili bir açıklama yaptı, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

18 Mart 2020 Çarşamba 18:27
Kaya Çilingiroğlu koronavirüs açıklamasıyla hedef gösterildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsü salgını ülkemizde de görülmeye başladıktan sonra çok sıkı tedbir ve önlemler alınmaya başlandı. Türkiye'nin tanıdık ismi Kaya Çilingiroğlu'da virüs salgını ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Spor yorumculuğu yapan Çilingiroğlu, ülkemizde koronavirüse karşı hızla artan tedbirler ve uyarılara rağmen duyarsız olan ve kendi gibi başka insanlarında hayatını tehlikeye atan açıklamaları sosyal medyanın gündemine düştü. Büyük tepki toplayan ve eleştirele maruz kalan Kaya Çilingiroğlu, dün Bebek'te objektiflere koronavirüs hakkında konuştu.

Kaya Çilingiroğlu, gazetecelerin sorularını yanıtlarken kendisine yöneltilen koronavirüsü tedbirleri ile ilgili soruya cevap verirkenn şu ifadeleri kullandı:

"Korunmak için bir önlem almadım. Korunmamı gerektirecek bir şey yok, ben zaten temiz bir adamım. Corona Virüsü oldu diye ellerini yıkan biri değilim, ellerimi zaten yıkıyordum. Ben eskiden beri insanlarla öpüşmeyi sevmezdim. Hep elimle iterim insanları öpmesinler diye, şimdi millet öpüşmemeye başladı. Yeni değil ki ben senelerdir öpmüyorum. Gelirse de gelir mukadderat, panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada 'evde kal' yazıyorlar, kalsan ne olacak? Evden çıktım yürüyorum, baktım marketleri yağmalayan da yok erzak dolu. Benim bir çocuğum 22, diğeri de 14 yaşında konuya vakıflar oğlum biraz endişeli, endişeli olmaması gerektiğini söylüyorum."

Kaya Çilingiroğlu koronavirüs açıklamasıyla hedef gösterildi

Çilingiroğlu, Türkiye'de de her geçen gün virüs salgınına yakalanan vaka sayısının artmasını ve gelen tehlikeyi umursamayarak yaptığı açıklamayla herkesi şaşkına çevirdi.

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KoronavirüsüAçıklamaKaya çilingiroğlu
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