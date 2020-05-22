Kemal Doğulu'nun geçmişi duygulandırdı; 'parklarda uyudum'

Doya Doya Moda programının sevilen jürisi Kemal Doğulu, 17 yaşınad Mersin'den İstanbul'a geldiğinde ne evi, ne parası, ne de arkadaşı olmadığını söyledi. İşte ünlü modacının kendi dilinden yaşadığı zorluklar:



"İstanbul'a ilk geldiğimde 17 yaşındaydım. Kimse bilmez, gece parkta yatmışlığım vardı. Evim, arkadaşım param yoktu. Senin küçük pandalı havlun varmış bende o da yoktu. Parktaki bankta 4 gece geçirmişliğim var uyumadan, başıma bir şey gelir mi korkusuyla... Dolayısıyla çok çalıştım, çok çabaladım, çok didindim, çok kazık yedim, sırtımdan bıçaklandım ama yılmayıp çalıştım. Tırnaklarımdan kan geldi."



"Gökten zembille inmişim sanan bir kitle var. Çok acım var. İnsanlarla paylaşmam. Daha önce söylememiştim. Başka bir şehirde tutunmak zor. Ben Mersin'den çıkıp gelmiş bir çocuktum. Sonrasında çalışarak değiştirdim kaderimi. Hayatım iyiydi ama hayalim bu değildi."

"Yaptığım işler sayesinde geldim buralara. Televizyona çıkmak gibi bir hayalim yoktu. Çalışacağım, aileme bakacağım ve kiramı ödeyeceğim, ekmek alacak param olsun diye çalıştım."



"Çalışmalarım sonucunda böyle bir pozisyona geldim. En karanlık anın ardından güneş doğuyor. Kolay kolay olmuyor. O zamanlar bakmakla yükümlü olduğum 4 kardeşim vardı. 40 yaşındayım, 8 yaşından beri çalışıyorum."

"Hiç tatil yapmadım, hala yapmıyorum. 15 gün çalışmadan durduğum gün yok. Yaralarımızı kendimiz sarıyoruz."

