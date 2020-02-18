Kenan Doğulu Beren Saat'le ayrılıyor mu? Açık ve net cevap!

Etiler'de mekan çıkışında görüntülenen ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, soruları yanıtlarken Beren Saat ile ayrılık iddialarıne "Biz valla çıkan haberleri gülerek takip ediyoruz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Olursa zaten haberiniz olur" cevabını vererek noktayı koydu.

Geçtiğimiz aylarda Kenan Doğulu ve Beren Saat ikilisinin ayrılacakları iddia edildi. Daha sonra bu ikili evlerini yeniden birleştirerek evliliklerine devam ettiler. Amerika'ya tatile çıkan Kenan Doğulu ve Beren Saat için yeniden ayrılık iddiaları konuşulmaya başladı. Etiler'de mekan çıkışında yakalanan Kenan Doğulu, muhabirlerin sormuş olduğu "Beren Hanım'la yeniden ayrılacağınız konuşuluyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna cevap verdi ve "Biz valla çıkan haberleri gülerek takip ediyoruz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Olursa zaten haberiniz olur" yanıtını verdi.