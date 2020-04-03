Kenan Doğulu'dan yıllar sonra gelen itiraf; Beren defalarca reddetti!

Defalarca reddedildiğini dile getiren Doğulu, Beren Saat'e tam 16 kez evlenme teklif ettiğini, 6 kere yüzük aldığını ama her defasında reddedildiğini belirtti. KEnan doğulu yılmadan evlenme tekliflerine ve jestlere devam edince, Beren Saat 2014 yılında pes etti nikah masasına oturdular.

Kenan Dğulu, Eşi BerenSaat hakkında; “Gittikçe zenginleşen bir botanik bahçesi gibi. İçinde çeşit çeşit çiçekler açıyor” ifadelerini kullanarak duygularını dile getirmekle kalmadı, ayrıca “Ona her sabah yeniden aşık oluyorum. Aynı evde, ayrı odalarda birbirimize şiirler yazıyoruz” sözleriyle de aşklarının hiç eskimediğinin altını çizmiş oldu.



