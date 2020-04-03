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Kenan Doğulu'dan yıllar sonra gelen itiraf; Beren defalarca reddetti!

Evlilikleri ile sık sık gündeme gelen, sürekli 'boşanacaklar' dedikodusuna maruz kalan Beren Saat-Kenan doğulu çifti, bu haberlerin ardından her defasıda mutluluk pozları paylaşarak haberleri yalanlıyorlar. 6 yıldır sürdürdükleri evlilikleri hakkında konuşan Kenan Doğulu, çok dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

03 Nisan 2020 Cuma 21:23
Kenan Doğulu'dan yıllar sonra gelen itiraf; Beren defalarca reddetti!

Defalarca reddedildiğini dile getiren Doğulu, Beren Saat'e tam  16 kez evlenme teklif ettiğini, 6 kere yüzük aldığını ama her defasında reddedildiğini belirtti.  KEnan doğulu yılmadan evlenme tekliflerine ve jestlere devam edince, Beren Saat 2014 yılında pes etti nikah masasına oturdular.  

Kenan Doğulu'dan yıllar sonra gelen itiraf; Beren defalarca reddetti!

Kenan Dğulu, Eşi BerenSaat hakkında; “Gittikçe zenginleşen bir botanik  bahçesi gibi. İçinde çeşit çeşit çiçekler açıyor” ifadelerini kullanarak duygularını dile getirmekle kalmadı, ayrıca “Ona her sabah yeniden aşık oluyorum. Aynı evde, ayrı odalarda birbirimize şiirler yazıyoruz” sözleriyle de aşklarının  hiç eskimediğinin altını çizmiş oldu.  

Kenan Doğulu'dan yıllar sonra gelen itiraf; Beren defalarca reddetti!
 

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Kenan DoğuluBeren SaatBoşanmaAtiye
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