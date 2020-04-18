Kenan Doğulu’nun ‘Bizimdir’ klibinde Beren Saat sürprizi! İşte Kenan Doğulu’nun Bizimdir klibi ve şarkı sözleri

Doğulu’nun Şarkıya çektiği klipte Işıl Yücesoy, Uğur Yücel, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Ezgi Mola ve Belçim Bilgin gibi birçok isim yer aldı. Asıl sürpriz ise Kenan Doğulu’nun eşi Beren Saat’in de klipte yer almasıydı.

Kenan Doğulu, yeni klibini;

“Hayatımız boyunca yaşadığımız en zorlu dönemlerden birine şahitlik ediyoruz. Belki de ilk kez tüm dünya ortak bir kaderi paylaşıyor. Tüm insanlık olarak aynı gezegeni paylaştığımızı, aynı havayı soluduğumuzu belki ilk kez bu kadar iyi anlıyoruz, empati kurmaya çalışıyoruz ve katkıda bulunmak istiyoruz. Ben de bu dönemde biraz moral verebilmek, yalnız olmadığımızı hissetmek, bu mücadelede hep birlikte olduğumuzu hatırlatabilmek adına bir süre önce yaptığım ‘Bizimdir’ şarkımı paylaşmak istedim.’ İnanıyorum ki bu zorlu günleri hep birlikte, sabır, sevgi, anlayış, empati ve özenle atlatacağız. Müzikle, sanatla hayata tutunacağız, renk katacağız.” notuyla paylaştı.

İşte Bizimdir şarkısının sözleri:



Hiç Kolay Değil

Dünya Ne Hale Geldi Bak

Her Yerde Hüzün Var

Korkmamak Çok Zor

Her Acı Yüreğini Kanatır

Türlü Türlü Hikaye

Isyan Kemiğe Dayandı

Zaman Birleşme Zamanı

Haksız Mıyım?



Orda Bir Küçük Kırık Kayıp

O Kalp Bizimdir

Orda Yıkık Dökük Bir Köy Uzakta



O Köy Bizimdir (X2)Hiç Kolay DeğilInsan Ne Hale Geldi BakHer Yerde Kavga VarKırılmamak Çok ZorHer Acı Yüreğini KanatırTürlü Türlü HikayeIsyan Kemiğe DayandıZaman Birleşme ZamanıHaksız Mıyım?Orda Bir Küçük Kırık KayıpO Kalp BizimdirOrda Yıkık Dökük Bir Köy UzaktaO Köy Bizimdir (X2)