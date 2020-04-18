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Kenan Doğulu’nun ‘Bizimdir’ klibinde Beren Saat sürprizi! İşte Kenan Doğulu’nun Bizimdir klibi ve şarkı sözleri

Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bu dönemde insanlara olması için ‘Bizimdir’ şarkısının klibini İnstagram hesabından yayınladı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 13:10
Kenan Doğulu’nun ‘Bizimdir’ klibinde Beren Saat sürprizi! İşte Kenan Doğulu’nun Bizimdir klibi ve şarkı sözleri

Doğulu’nun Şarkıya çektiği klipte Işıl Yücesoy, Uğur Yücel, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Ezgi Mola ve Belçim Bilgin gibi birçok isim yer aldı. Asıl sürpriz ise Kenan Doğulu’nun eşi Beren Saat’in de klipte yer almasıydı.  

Kenan Doğulu, yeni klibini;
“Hayatımız boyunca yaşadığımız en zorlu dönemlerden birine şahitlik ediyoruz. Belki de ilk kez tüm dünya ortak bir kaderi paylaşıyor. Tüm insanlık olarak aynı gezegeni paylaştığımızı, aynı havayı soluduğumuzu belki ilk kez bu kadar iyi anlıyoruz, empati kurmaya çalışıyoruz ve katkıda bulunmak istiyoruz. Ben de bu dönemde biraz moral verebilmek, yalnız olmadığımızı hissetmek, bu mücadelede hep birlikte olduğumuzu hatırlatabilmek adına bir süre önce yaptığım ‘Bizimdir’ şarkımı paylaşmak istedim.’ İnanıyorum ki bu zorlu günleri hep birlikte, sabır, sevgi, anlayış, empati ve özenle atlatacağız. Müzikle, sanatla hayata tutunacağız, renk katacağız.”  notuyla paylaştı. 

İşte Bizimdir şarkısının sözleri:


Hiç Kolay Değil
Dünya Ne Hale Geldi Bak
Her Yerde Hüzün Var
Korkmamak Çok Zor
Her Acı Yüreğini Kanatır
Türlü Türlü Hikaye
Isyan Kemiğe Dayandı
Zaman Birleşme Zamanı
Haksız Mıyım?


Orda Bir Küçük Kırık Kayıp
O Kalp Bizimdir
Orda Yıkık Dökük Bir Köy Uzakta

O Köy Bizimdir (X2)
Hiç Kolay Değil
Insan Ne Hale Geldi Bak
Her Yerde Kavga Var
Kırılmamak Çok Zor
Her Acı Yüreğini Kanatır
Türlü Türlü Hikaye
Isyan Kemiğe Dayandı
Zaman Birleşme Zamanı
Haksız Mıyım?
Orda Bir Küçük Kırık Kayıp
O Kalp Bizimdir
Orda Yıkık Dökük Bir Köy Uzakta
O Köy Bizimdir (X2)

Son Güncelleme: 18.04.2020 13:21
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Kenan DoğuluBeren SaatKlipBizimdirŞarkı Sözü
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