Kenan İmirzalıoğlu, yakın arkadaşlarına Sinem Kobal’ın 15 haftalık hamile olduğunu ve kız bebek beklediklerini açıkladı. 4 yıldır evli olan Kenan ve Sinem çiftinin doğacak kız bebekleri için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Ayrıca çiftin yakın arkadaşlarının bebek için isim önermeye başladığı da öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 20:22
Kenan İmirzalıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Kenan ve Sinem çifti kız bebek bekliyor
Geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin kız bebek beklediği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Kenan İmirzalıoğlı bebeğin cinsiyetini açıkladı. Kenan ve Sinem çifti kız bebek bekliyor.
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