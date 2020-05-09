Kenan İmirzalıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Kenan ve Sinem çifti kız bebek bekliyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal 4 yıl önce evlenmişlerdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çift için geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atılmıştı. Ortaya atılan iddialarda Sinem Kobal’ın 15 haftalık hamile olduğu ve bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu ifade edilmişti. Bu iddiaların ardından Kenan İmirzalıoğlu’ndan açıklama geldi.

Kenan İmirzalıoğlu, yakın arkadaşlarına Sinem Kobal’ın 15 haftalık hamile olduğunu ve kız bebek beklediklerini açıkladı. 4 yıldır evli olan Kenan ve Sinem çiftinin doğacak kız bebekleri için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Ayrıca çiftin yakın arkadaşlarının bebek için isim önermeye başladığı da öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 20:22