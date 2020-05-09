Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu; 'Kız babası oluyorum'

Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal'ın hamile olduğu haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü çift konu hakkında ilk kez konuştu!

Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu; 'Kız babası oluyorum'
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2016 yılında dillere destan bir düğünle dünya evine giren Kenan  İmirzalıoğlu Sinem  Kobal çifti, 5 yıl sonra bebek heyecanı yaşadı. Bebeğin cinsiyeti belli olana kadar bunu sır gibi saklayan ünlü çift, bir kız bebek bekliyor.  Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu, Kenan İmirzalıoğlu tarafından doğrulandı.  

Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu; 'Kız babası oluyorum'

Önceki gün Emirgan'da görüntülenen  Kenan İmirzalıoğlu, "Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin" diyerek haberleri doğruladı. 'Kız babası olacağım' diyen  İmirzalıoğlu, ''Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. inşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız. Hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde. Gayet sağlıklı çok mutluyuz.'' ifadelerini kullandı. 
Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu; 'Kız babası oluyorum'


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