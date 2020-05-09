Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu; 'Kız babası oluyorum'



2016 yılında dillere destan bir düğünle dünya evine giren Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çifti, 5 yıl sonra bebek heyecanı yaşadı. Bebeğin cinsiyeti belli olana kadar bunu sır gibi saklayan ünlü çift, bir kız bebek bekliyor. Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu, Kenan İmirzalıoğlu tarafından doğrulandı.

Önceki gün Emirgan'da görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, "Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin" diyerek haberleri doğruladı. 'Kız babası olacağım' diyen İmirzalıoğlu, ''Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. inşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız. Hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde. Gayet sağlıklı çok mutluyuz.'' ifadelerini kullandı.

