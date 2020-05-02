Kenan Işık'tan haber var; Gülben Ergen konuştu!

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına evinden canlı bağlanan Gülben ergen, Melek karakterini canlandırdığı Dadı dizisindeki rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında sorulara cevap verdi. Ergen, ''Bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek." ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen ayrıca "Mehmet Al Erbil'den de aynı şekilde kızı Sezin'den haber alıyorum. Hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç. Şikayet etme hakkımız yok." diyerek ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile de irtibatta olduğunu belirtti.

Kİm Milyoner Olmak İster adlı yarışma programının sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında gittiği bir otelin saunasında ayağının kayması sonucu kafasının üzerine düşmüştü. O günden bu yana yaşam mücadelesi veren Işık'ın tedavisi evinde devam ediyor.



