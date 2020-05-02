Kenan Işık’ın son sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen anlattı

2014 yılından beri yaşam mücadelesi veren Kenan Işık’ın son durumu hakkında, Dadı dizisinde beraber rol aldığı Gülben Ergen bilgi verdi.
2.sayfa programına katılan ve Kenan Işık’ın eşiyle görüştüğünü söyleyen Ergen, ‘’Kendisini bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke ona yaşama sevinci verebilsek’’ dedi.
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Son Güncelleme: 02.05.2020 16:44