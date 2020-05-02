Kenan Işık’ın son sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen anlattı

2014 yılından beri yaşam mücadelesi veren Kenan Işık’ın son durumu hakkında, Dadı dizisinde beraber rol aldığı Gülben Ergen bilgi verdi.

2.sayfa programına katılan ve Kenan Işık’ın eşiyle görüştüğünü söyleyen Ergen, ‘’Kendisini bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke ona yaşama sevinci verebilsek’’ dedi.

Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil ile ilgili de konuşan Ergen, ‘’Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin’den de haber alıyorum. Hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor. Şikayet etme lüksümüz yok.’’ifadelerine yer verdi.

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