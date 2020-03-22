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Kendini karantinaya alan Ünlü boksör Paige Vanzant'tan cesur bikinili poz!

Korona virüs salgınına karşı kendini karantinaya alan Ünlü boksör Paige Vanzant sosyal medya üzeriden paylaştığı cüretkar bikinili pozu takipçileri tarafından binlerce beğeni topladı.

22 Mart 2020 Pazar 21:45
Kendini karantinaya alan Ünlü boksör Paige Vanzant'tan cesur bikinili poz!

25 yaşındaki UFC dövüşçüsü Paige Vanzant, evinde karantinadayken bikinili fotoğrafını paylaştı ve takipçilerine "Yüz maskem bikinime yakışıyor mu?" diye sordu. Geçen hafta da jimnastik yaparken fotoğraf paylaşan Paige'nin bu cesur fotoğrafı kısa süre içinde on binlerce beğeni aldı.

 2.4 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Yaşadığı sakatlık sonrası birçok kez ringlere geri dönmeyi planlayan ancak sakatlığın yakasını bırakmadığı Paige'nin sosyal medya paylaşımları çok fazla etkileşim alıyor. 25 yaşındaki boksçunun yaklaşık 2.5 milyon takipçisi bulunuyor.

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