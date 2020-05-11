Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek arasında ki aşk iddiaları güçleniyor!

Bir Zamanlar Çukurova dizi setinde beraber görev alan Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek arasında geçtiğimiz günlerde aşk yaşıyorlar iddiaları ortaya atılmıştı. 60 yaşında olan Kerem Alışık ile 29 yaşında olan Hilal Altınbilek arasında çıkan aşk iddiaları sonrasında Kerem Alışık iddiaları yalanlamıştı.

Geçtiğimi günlerde Tv100 kameralarına yakalanan ve köpek gezdirirken görüntülenen Alışık’ın gezdirdiği köpek Hilal Altınbilek’e ait olan Jüpiter olduğu söylenmiştir gündeme bomba gibi düşen haberler sonrasında geçtiğimiz yılda aşk yaşadıkları öne sürülen Alışık-Altınbilek ikilisinden açıklama beklendi.

Yalanlamışlardı

Geçtiğimiz yıl çıkan Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşk yaşıyor iddiaları sonrasında kameralar karşısına geçen Kerem Alışık konu ile ilgili, "Bir iddiaya göre denilerek, hiçbir dayanağı olmadan, ne amaçla uydurulduğu, nereden çıktığı belli olmayan, gelişi güzel yapılan haberler, maalesef hiç istemediği halde insanı açıklama yapmak zorunda bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Durup dururken gerçek olmayan bir şeyin gerçek olmadığının savunulması." Açıklamalarında bulunarak konuya son noktayı koysa da son iddialar hakkında bir açıklama yapılmadı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:00