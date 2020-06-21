Kerem Alışık'tan samimi itiraflar

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Fekeli karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kerem Alışık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla salgın sürecinde de kendini gösterdi. Pandemi sürecinde kendisini eve kapatan Alışık, ''Bütün kötü günlerde olduğu gibi salgın günlerinde de evdeydik. Ben de kitaplarla zihnime terapi yaptım'' dedi.

Herkes gibi kendisinin de yakınlarıyla görüntülü konuştuğunu ifade eden başarılu oyuncu, dışarı çıkarken gerekli tedbirleri aldığını, kimsenin olmadığı ormanlarda tek başıma yürüyüşler yaptığını söyledi.

Pandemi sürecinde tiyatro emekçileri ve birçok meslek dalının olumsuz etkilendiğini dile getiren Alışık, ''Bu süreçte tiyatronun her kademesinde çalışan tüm emekçiler olumsuz etkilendi. Benim için sahne her şeydir. Eşimden, dostumdan ayrı kalmak gibidir. Ben sanatın iyileştirici bir gücü olduğuna inanıyorum. Toplum uzmanları, sağlıkçılar ve yetkililerin kararlarıyla perdeleri yeniden açacağız'' dedi.

Alışık, ''Benim için yaşamak ciddidir. Yorulmak, çalışmak ve üretmek yaşamın bir parçasıdır. Sakin, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam, en güzel yaşamdır'' yorumunda bulundu. Kendisi için büyük değil, küçük mutluluklar istediğini ve başkalarının küçük mutlulukları elinden almamasını dilediğini de söyledi.

