Kerem Bürsin'in şaşırtıcı itirafı; “Duşta ağladım”

Oyuncu Kerem Bursin, rol aldığı “Şeref Meselesi” adlı dizideki oynadığı karakterin etkisinden uzun süre çıkamayıp, dizi sırasında evde duşta ağladığını söyledi.

Kerem Bürsin'in şaşırtıcı itirafı; “Duşta ağladım”
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Türsak Vakfı’nın Senaryo Sohbetleri’ne katılan Kerem Bursin, ilginç oyunculuk anılarını paylaştı. 
“Şeref Meselesi” adlı dizide oynadığı Yiğit Kılıç karakterinden çok etkilendiğini ve rolden çıkmakta zorlandığını belirten Bürsin, “Mesela 'Şeref Meselesi’nde o karakterle hep eve gidiyordum. Arkadaşlarım benden bunalmıştı çünkü sinirli bir karakterdi. Öfkesi olan bir karakterdi, onu hatırlıyorum. Öfkeli öfkeli takılıyorum, öfkem vardı.” ifadelerini kullandı. Yakışıklı oyuncu sözlerine ”Babamı kaybettiğim sahne vardı başlarda eve gittim, duştayım ağlıyorum falan... O heyecan tabii, önemli ki... Biraz kendimi fazla yıprattım ama güzeldi…” diye devam etti. 

Kerem Bürsin'in şaşırtıcı itirafı; “Duşta ağladım”
Türkiye’ye ilk geldiği yıllarda aksanı yüzünden çok zorluk çektiğini belirten oyuncu,  duygunun bazı durumlarda aksanın önüne geçebildiğini dile getirerek, “Bazı şeylere kısıtlıyım. Bazı projeleri teklif gelse bile kendimi orada göremiyorum, inanmıyorum. Şiveli bir karakter oynamam." Diye konuştu. 

Bürsin ayrıca; “Bana zamanında bir senarist, 'Bu çocuğun aksanı çok kötü. Bu piyasada bir şey olmaz' demişti." Diyerek yaşadığı zorluğu dile getirdi.
Aksan konusunda ne kadar zorlansa da pes etmediğini söyleyen yakışıklı oyuncu, "Oyunculukta en önemli şey duygu. Biz bir karakter canlandırıyoruz ve yaşatıyoruz, duygu en samimi şey. Duygu, aksanın da önüne geçer. Duyguyu verebiliyor ve o karaktere giriyorsan, seyirci de o aksanı kabul edecek" şeklinde konuştu. 

Kerem Bürsin'in şaşırtıcı itirafı; “Duşta ağladım”


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