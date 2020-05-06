Kerem Bürsin’in aşk dedikodularına alaylı yaklaşımı

Daha önceden katıldığı bir canlı yayında, kullandığı bardaktaki “D” harfi yüzünden sosyal medyada Demet Özdemir ile birlikte karantinada olduğuna dair çıkan dedikodular hakkında konuşan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, dedikoduları tiye alarak espirili bir yaklaşım sergiledi.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, bardaktaki tek bir harf için bu kadar haber yapılmasını anlamsız bulduğunu belirterek “Bu sefer bembeyaz bir bardağa kalemim ile rastgele bir harf yapacağım. Ç’den başlayıp Z’ye kadar gideceğim” şeklinde konuştu. Bürsin’in bu espirili yaklaşımı hayranlarını gülümsetti.