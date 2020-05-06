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Kerem Bürsin’in aşk dedikodularına alaylı yaklaşımı

Son günlerde adı Demet Özdemir ile anılan Kerem Bürsin, katıldığı bir canlı yayında aşk dedikodularına göndermede bulunarak dedikoduları tiye aldı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:05
Kerem Bürsin’in aşk dedikodularına alaylı yaklaşımı

Daha önceden katıldığı bir canlı yayında, kullandığı bardaktaki “D” harfi yüzünden sosyal medyada Demet Özdemir ile birlikte karantinada olduğuna dair çıkan dedikodular hakkında konuşan  yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, dedikoduları tiye alarak espirili bir yaklaşım sergiledi. 

Kerem Bürsin’in aşk dedikodularına alaylı yaklaşımı
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, bardaktaki tek bir harf için bu kadar haber yapılmasını anlamsız bulduğunu belirterek “Bu sefer bembeyaz bir bardağa kalemim ile rastgele bir harf yapacağım. Ç’den başlayıp Z’ye kadar gideceğim” şeklinde konuştu.  Bürsin’in bu espirili yaklaşımı hayranlarını gülümsetti.  

Anahtar Kelimeler:
Demet özdemirMagazinKerem Bürsin
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