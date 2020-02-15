Kerem Bursin'in Cem - Serenay aşkı ile ilgili açıklama

Kerem Bursin eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın, Cem Yılmaz ile aşk yaşamasına dair açıklama yaptı. Kerem Bursin açıklamalarında herkese mutluluklar diledi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkının yankıları sürüyor. Atina’da Cem yılmazla birlikte görüntülenen Serenay Sarıkaya, “her şey göründüğü gibi” diyerek ilişkisini itiraf etmişti.

Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilisi Kerem Bursin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir gala töreninde Cem – Serenay aşkıyla ilgili ilk defa açıklama yaptı. Ünlü oyuncu açıklamalarında “O konulara girmek istemiyorum. Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun. Diyeceğim bu kadar” dedi. Kerem Bursin bu açıklamalarıyla Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ilişkisinin kendisini ilgilendirmediğini belirtti.