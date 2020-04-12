 Kerimcan Durmaz haber programlarını topa tuttu!



Yaptığı son paylaşımda basına sitem eden Durmaz, aynı zamanda korkusunu da dile getirdi. Geçtiğimiz yıllarda Samsun'da saldırıya uğradığı için potansiyel tehlikede olduğunu vurgulayan Kerimcen Durmaz, savcılığa çağrıda bulundu.

Kerimcan Durmaz paylaşımıda; ''Beni hedef gösterdiğniz için başıma bişey gelirse bunun asıl azmettiricisinin, halkı kin ve nefretle benim üzerime salan ana haber bültenleri ve sabah programlarındaki ilgili kişiler olduğunun savcilik tarafından bilinmesini istiyorum'' diye beyan etti.



