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Kerimcan Durmaz haber programlarını topa tuttu!

Geçtiğimiz günlerde işi olmadığı halde sokaklarda dolaşan insanları kastederek ''Neden bu insanlar dışarda? Evlerinizde oturmuyorsanız geberin!'' diye video paylaşan erimcan Durmaz, basının üzerine çok gelmesinden bunaldı.

12 Nisan 2020 Pazar 23:05
Kerimcan Durmaz haber programlarını topa tuttu!


Yaptığı son paylaşımda basına sitem eden Durmaz,  aynı zamanda korkusunu da dile getirdi.  Geçtiğimiz yıllarda Samsun'da saldırıya uğradığı için potansiyel tehlikede olduğunu vurgulayan Kerimcen Durmaz,  savcılığa çağrıda bulundu.

 Kerimcan Durmaz haber programlarını topa tuttu!

Kerimcan Durmaz paylaşımıda; ''Beni hedef gösterdiğniz için başıma bişey gelirse bunun asıl azmettiricisinin, halkı kin ve nefretle benim üzerime salan ana haber bültenleri ve sabah programlarındaki ilgili kişiler olduğunun savcilik tarafından  bilinmesini istiyorum'' diye beyan etti.  

Kerimcan Durmaz haber programlarını topa tuttu!
 

Anahtar Kelimeler:
SavcılıkKerimcan DurmazGeberin
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