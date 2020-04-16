İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96249
ALTIN
381.277
DOLAR
6.9306
STERLİN
8.6410
EURO
7.5110

Khloe Kardashian'ın şok karakrı; Geleceği ile ilgili aldığı karar!

Abd'li magazin yıldızı Khloe Kardashian, yaşının ilerlediğini dünerek ilerde bebek sahibi olabilmek için bir adım attı.

16 Nisan 2020 Perşembe 23:53
Khloe Kardashian'ın şok karakrı; Geleceği ile ilgili aldığı karar!

Khloe Kardashian, Ailesiyle birlikte taptıkları reality shoz olan 'Keeping Up With The Kardashians' adlı TV programında, annesi Kris Jenner'la geleceği hakkında konuştu. Kızının babası olan eski sevgilisi  Tristan Thompson’dan ayrıldıktan sonra hayatına birini almaya hazır olmadığını belirten Khloe annesiyle geleceği hakkında konuştu.  

Khloe Kardashian'ın şok karakrı; Geleceği ile ilgili aldığı karar!
Khloe, fikirlerini annesine “Beni birilerine ayarlamak isteyen birçok arkadaşım var ama umursamıyorum. Kendime ve True’ya odaklandım ve şu an sadece bunu yapıyorum. Kim bilir belki bir daha asla biriyle çıkmam.  Eğer biriyle çıkmak isteseydim çıkardım. Enerjimi kızıma ve kendime ayırmam güçlendirici olmalı, insanlar bunu garipsemek yerine kutlamalılar. Gerçekten çok iyiyim ve bence herkes önce kendine odaklanma modasını takip etmeli”  deye anlattı.  

Khloe Kardashian'ın şok karakrı; Geleceği ile ilgili aldığı karar!

Anahtar Kelimeler:
YumurtaKim KardashianKhloe Kardashian
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aleyna Tilki sınırları zorladı; seksi kyıafetlerle küvette poz!
Aleyna Tilki sınırları zorladı; seksi kyıafetlerle küvette poz!
Nusret Gökçe'den 25 Bin hayranına büyük jest
Nusret Gökçe'den 25 Bin hayranına büyük jest
Hakan Kakız Survivor Yasin’in 5 yıl önceki mesajlarını ifşa etti
Hakan Kakız Survivor Yasin’in 5 yıl önceki mesajlarını ifşa etti
McGovern’in şok açıklaması; “Brad Pitt’e öpüşmeyi para karşılığında ben öğrettim”
McGovern’in şok açıklaması; “Brad Pitt’e öpüşmeyi para karşılığında ben öğrettim”
McGovern’in şok açıklaması; “Brad Pitt’e öpüşmeyi para karşılığında ben öğrettim”
McGovern’in şok açıklaması; “Brad Pitt’e öpüşmeyi para karşılığında ben öğrettim”
Zuhal Topal hem ağladı hem ağlattı!
Zuhal Topal hem ağladı hem ağlattı!

Popüler Haberler

Fındık fiyatları ne kadar? 17 Nisan Cuma il il güncel fındık fiyatları
Ücretsiz sms onayı alma siteleri ( güvenlik, doğrulama, kayıt, yeni hesap )
Ev hanımlarına maaş bağlanır mı? Ev hanımları hangi şartlarda maaş alabilir?
Ayak kokusu nasıl geçer? Ayak kokusuna iyi gelecek ve önleyecek doğal çözümler
KYK borç sorgulama nasıl yapılır? T.C. Kimlik No ile Kyk yardımları ve borç sorgulama işlemleri
23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? EGM'den iddialara cevap
Okullar ilkokul ve liseler için yaz tatili kaç ay tatil olacak?
SSK emekli olursam ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı sorgulama nasıl ve nereden öğrenilir?
Star TV Medcezir ne zaman başlayacak? Medcezir hangi gün hangi saatlerde yayınlanacak?
2020 3 Bin TL ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri ? 3 Bin TL için en uygun faiz oranı hangi bankada? Başvuru şartları ne?
Mahkum ailelerine maaş bağlanır mı? Eşi cezaevinde olan kadına maaş başvurusu nereye yapılır?
İstanbul korona vakası en çok hangi ilçelerde var? Ekrem İmamoğlu vakanın en çok görüldüğü yerleri açıkladı
Doya Doya Moda Özde neden yok, yarışmaya neden gelmedi?
Pik noktası nedir, ne demektir? Pik noktası terim anlamı
Öğrenim ve öğrenci belgesi e-devlet üzerinden nasıl nasıl alınır?
Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 10 Bin TL 6 ay ödemesiz bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları
Fındık fiyatları ne kadar? 16 Nisan Perşembe il il güncel fındık fiyatları
e-Devlet üzerinden yapılabilecek askerlik işlemleri
Nihat Hatipoğlu Ramazan programında ne kadar para alıyor?
iOS 13.4.5 Beta 2 yeni gelecek özellikler neler?
Okullar açılacak mı? Koronaviürs arası ne zaman biter, okullar ne zaman açılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.