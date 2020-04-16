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Khloe Kardashian'ın şok kararı; Geleceği ile ilgili aldığı karar!

Abd'li magazin yıldızı Khloe Kardashian, yaşının ilerlediğini dünerek ilerde bebek sahibi olabilmek için bir adım attı.

16 Nisan 2020 Perşembe 23:53
Khloe Kardashian'ın şok kararı; Geleceği ile ilgili aldığı karar!

Khloe Kardashian, Ailesiyle birlikte taptıkları reality shoz olan 'Keeping Up With The Kardashians' adlı TV programında, annesi Kris Jenner'la geleceği hakkında konuştu. Kızının babası olan eski sevgilisi  Tristan Thompson’dan ayrıldıktan sonra hayatına birini almaya hazır olmadığını belirten Khloe annesiyle geleceği hakkında konuştu.  

Khloe Kardashian'ın şok karakrı; Geleceği ile ilgili aldığı karar!
Khloe, fikirlerini annesine “Beni birilerine ayarlamak isteyen birçok arkadaşım var ama umursamıyorum. Kendime ve True’ya odaklandım ve şu an sadece bunu yapıyorum. Kim bilir belki bir daha asla biriyle çıkmam.  Eğer biriyle çıkmak isteseydim çıkardım. Enerjimi kızıma ve kendime ayırmam güçlendirici olmalı, insanlar bunu garipsemek yerine kutlamalılar. Gerçekten çok iyiyim ve bence herkes önce kendine odaklanma modasını takip etmeli”  deye anlattı.  

Khloe Kardashian'ın şok karakrı; Geleceği ile ilgili aldığı karar!

Son Güncelleme: 18.04.2020 14:50
Anahtar Kelimeler:
YumurtaKim KardashianKhloe Kardashian
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