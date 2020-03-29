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Kim Kardashian cömertliği! Tam 1milyon dolar bağışladı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı esir alan korona virüse karşı tedavi ve araştırma merkezlerine destek olmak için ünlü yıldız Kim Kardashian cömert davrandı ve tam 1 milyon dolar bağışladı.

29 Mart 2020 Pazar 19:42
Kim Kardashian cömertliği! Tam 1milyon dolar bağışladı

Dünyayı esir alan korona virüsüne karşı diğer ünlüler gibi Kim Kardashian'da kayıtsız kalamadı.

Ünlü yıldız çömert davrandı ve koronavirüsle mücadele eden 'Mother and Child' adlı derneğine 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

Kardashian, "Aile olarak sosyal mesafedeyiz ama ne yapacağımıza dair eğlenceli fikirlere ihtiyacımız var. Herhangi bir öneri yardımcı olur" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir programda kavga ettiği Kardashian'ın kardeşi Kylie Jenner da koronavirüsle mücadele eden derneklere 1 milyon dolar bağışlamıştı.

Son Güncelleme: 29.03.2020 19:54
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