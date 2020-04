Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası duvara izi çıktı!

Günlerdir dünya basınında yer alan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. İki kardeş, ABD'de büyük bir izleyici kitlesi bulunan 'Keeping Up with the Kardashians' 18'inci bölümünde yumruk yumruğa kavga etti. Ablasından sert bir tokat yiyen Kim Kardashian'ın duvara sıçrayan makyajı, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.

İki kardeş önce sözlü dalaşmaya başladılar. Ardından Sinirlerine hakim olamayan Kim, ablasını duvara sıkıştırıp üst üste tokat attı. Kourtney de Kim'e karşılık vermeye başladı. Dğer kız kardeş Khloe her ne kadar kavgayı ayırmaya çalışsa da faydası olmadı. Kourtney'in attığı tokat sonrası Kim'in makyajının duvara sıçradığı dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı. Kim'in makyajının duvara yapışması sosyal medyada gündeme oturdu. İşte o anlar: