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Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası duvara izi çıktı!

Kardashian ailesinin yer aldığı Keeping Up With The Kardashians programının çekimleri sırasında iki kardeş tekme tokat birbirlerine girdiler. Kim ve Kourtney Kardashian kardeşler kameralara aldırmadan birbirlerini yumruklayıp tokatladılar.

03 Nisan 2020 Cuma 22:13
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası duvara izi çıktı!

Günlerdir dünya basınında yer alan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. İki kardeş, ABD'de büyük bir izleyici kitlesi bulunan 'Keeping Up with the Kardashians' 18'inci bölümünde yumruk yumruğa kavga etti. Ablasından sert bir tokat yiyen Kim Kardashian'ın duvara sıçrayan makyajı, kavganın  boyutunu gözler önüne serdi.  

Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası duvara izi çıktı!

İki kardeş önce sözlü dalaşmaya başladılar. Ardından Sinirlerine hakim olamayan Kim, ablasını duvara sıkıştırıp üst üste tokat attı. Kourtney de Kim'e karşılık vermeye başladı. Dğer kız kardeş Khloe her ne kadar kavgayı ayırmaya çalışsa da faydası olmadı.  Kourtney'in attığı tokat sonrası Kim'in makyajının duvara sıçradığı dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı.  Kim'in makyajının duvara yapışması sosyal medyada gündeme oturdu. İşte o anlar:  

Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası duvara izi çıktı!
 

Anahtar Kelimeler:
KavgaTokatKim Kardashian
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