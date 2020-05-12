Kim Kardashian ve Kanye West ayrılıyor mu

Kanye West ve Kim Kardashian korona virüs salgını sürecinde evlerinde karantina hayatı yaşıyor. Kim Kardashian ve Kanye West’in 4 çocuğu bulunuyor. 2014 yılında evlenen ikili hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

İkili hakkında ortaya atılan iddiaya göre karantina sürecinde çiftin evliliğinde sorunlar yaşamaya başladı. Karantina sürecinde 4 çocukla evde kaldıkça sürekli kavga etmeye başladığını gündeme geldi. İddialara göre Kanye West’in bu süreçte hiç sorumluluk almaması sorunların kaynağı oldu. Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde karantina süreciyle ilgili açıklama yaptı. Kardashian yaptığı açıklamada beşinci çocuk fikrinden vazgeçtiğini dile getirmişti. Kardashian evde dört çocukla durmanın zor olduğunu ve bu durum nedeniyle beşinci çocuktan vazgeçtiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 17:35