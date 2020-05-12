İkili hakkında ortaya atılan iddiaya göre karantina sürecinde çiftin evliliğinde sorunlar yaşamaya başladı. Karantina sürecinde 4 çocukla evde kaldıkça sürekli kavga etmeye başladığını gündeme geldi. İddialara göre Kanye West’in bu süreçte hiç sorumluluk almaması sorunların kaynağı oldu. Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde karantina süreciyle ilgili açıklama yaptı. Kardashian yaptığı açıklamada beşinci çocuk fikrinden vazgeçtiğini dile getirmişti. Kardashian evde dört çocukla durmanın zor olduğunu ve bu durum nedeniyle beşinci çocuktan vazgeçtiğini söyledi.Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 17:35
Kim Kardashian ve Kanye West ayrılıyor mu
Amerikalı şarkıcı Kanye West ve eşi Kim Kardashian hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İkilinin ayrılma kararı aldığı söyleniyor. Son gelen haberlere göre Kanye West’in evden taşındığı iddia edildi. İşte detaylar…
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