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Kim Kardashian yeminini bozdu; Çıplak poz vermeyecekti!

Geçtiğimiz Kasım ayında çıplak poz vermeyeceğim diye açıklama yapan Kim Kardashian, kendi sözünü çiğneyerek Instagram hesabından yarı çıplak pozlarını paylaştı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 17:47
Kim Kardashian yeminini bozdu; Çıplak poz vermeyecekti!

Kim Kardashian,  "İleride çocuklarımın bu pozları görmesini istemiyorum" diyerek artık çıplak poz vermeme kararı almıştı. Ancak bu karara uzun süre riayet edemeyen Kardashian, yine cesur pozlar verdiği fotoğraflarını İnstagram hesabından paylaştı.  

Kim Kardashian yeminini bozdu; Çıplak poz vermeyecekti!

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, bir kozmetik markası için kamera karşısına geçti.  Kocaman  bir parfüm şişesi maketi il bedeninin bir kısmını kapatarak yar çıplak pozlar verdi. Kim Kardashian,  geçtiğimiz Kasım Ayında; "Çocuklarım yanımdayken Instagram'da ekranı kaydıramadığımı fark ettim. Çünkü neredeyse her zaman arka planda bir çıplaklık var. İleride çocuklarımın bu pozları görmesini istemiyorum" açıklamasını yapmıştı. 

Kim Kardashian yeminini bozdu; Çıplak poz vermeyecekti!

Son Güncelleme: 15.04.2020 18:07
Anahtar Kelimeler:
Kim KardashiançıplakYarı çiplakPoz
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