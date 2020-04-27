Kim Kardashian’ın soykırım paylaşımına Demet Akalın’dan okkalı cevap

Kim Kardashian’ın “Osmanlı Türkleri atalarımı öldürdü” notuyla paylaştığı İnstagram hikayeleri büyük tepki çekti. Yine reklam peşinde koşan Kardashian, peşpeşe hikayesine eklediği notların en sonuna ruj reklamı koyarak amacını belli etti. Kardashian’a hem Twitter hem de İnstagram üzerinden tepki yağarken, Demet Akalın da cevap vermekte gecikmedi.

Demet Akalın, Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda, "Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz" ifadelerini kullandı. Takipçilerinin “böyle detaya gerek yok, f.ck you yaz yeterli demesi üzerine ünlü popçu, “Yok ya Ramazan Ramazan küfür etmeyelim” cevabını verdi.