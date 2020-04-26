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Kim Kardashian'ın 'Soykırım Yalanı' Türk takipçilerini kızdırdı!

Sık sık ailesindeki kavgalarla gündeme gelen Kim Kardashian'ın son paylaşımı Türk takipçilerinin tepkisini çekti. Baba tarafından Ermeni olan Kardashian, skandal bir paylaşıma imza attı.

26 Nisan 2020 Pazar 23:40
Kim Kardashian'ın 'Soykırım Yalanı' Türk takipçilerini kızdırdı!

Geriye gidildiğinde kökeni Anadolu'ya kadar dayanan televizyon kişiliği Kim Kardashian, İnstagram hikaye üzerinden üst üste Türkler'in Ermeniler'i öldürdüğüne dair paylaşımlar yaptı.  Kardashian'ın  “Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü.” paylaşımına tepkiler büyük. 

Kim Kardashian'ın 'Soykırım' paylaşımı Türk takipçilerini kızdırdı!

Osmanlı Türkleri'nin  1,5 milyon Ermeni'yi öldürdüğünü İddia eden Kardashian'ın Ermeni diasporasına destek için sürekli olarak ABD’deki çalışmalara katıldığı biliniyor. Anne tarafından Hollandalı, baba tarafından da Ermeni Asıllı olan Abd'li model ve televizyon kişiliği Kardashian'ın bu paylaşımlarına tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.  İşte o paylaşımlar:

Kim Kardashian'ın 'Soykırım yalanı' Türk takipçilerini kızdırdı!

Kim Kardashian'ın 'Soykırım yalanı' Türk takipçilerini kızdırdı!

Kim Kardashian'ın 'Soykırım yalanı' Türk takipçilerini kızdırdı!

Kim Kardashian'ın 'Soykırım yalanı' Türk takipçilerini kızdırdı!


 

Son Güncelleme: 26.04.2020 23:40
Anahtar Kelimeler:
Kim KardashianSoykırım YalanıErmeni
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