Kim Kardashian'ın 'Soykırım yalanı' Türk takipçilerini kızdırdı!

Geriye gidildiğinde kökeni Anadolu'ya kadar dayanan televizyon kişiliği Kim Kardashian, İnstagram hikaye üzerinden üst üste Türkler'in Ermeniler'i öldürdüğüne dair paylaşımlar yaptı. Kardashian'ın “Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü.” paylaşımına tepkiler büyük.

Osmanlı Türkleri'nin 1,5 milyon Ermeni'yi öldürdüğünü İddia eden Kardashian'ın Ermeni diasporasına destek için sürekli olarak ABD’deki çalışmalara katıldığı biliniyor. Anne tarafından Hollandalı, baba tarafından da Ermeni Asıllı olan Abd'li model ve televizyon kişiliği Kardashian'ın bu paylaşımlarına tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. İşte o paylaşımlar:



