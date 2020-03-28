İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88125
ALTIN
337.848
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0364
EURO
7.1137

'Kira Benden' kampanyasına ünlü isimlerden büyük destek!

Sosyal medya üzerinden 'Kira benden' kampanyası başlatan ünlüler koronavirüsü işe mücadele kapsamında İhtiyaç sahibi ailelere kiralarını ödemeleri için maddi destekte bulunacaklar. Büyük yankı yaratan kampanyaya katılanlar arasında Arda Turan, İdo Tatlıses, Edis Görgülü ve Zeynep Bastık ta var.

28 Mart 2020 Cumartesi 22:10
'Kira Benden' kampanyasına ünlü isimlerden büyük destek!

Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere destek amaçlı ev sahiplerinin kiracılardan kira almamasından sonra fenomen Atakan Özyurt, sosyal medya hesabı üzerinden bir kampanya başlattı. İhtiyacı olan ailelerin kiralarını üstlenme akımı başlatan ve ünlü isimleri davet eden Özyurt'un bu davetine bir çok ünlü katıldı. Katılanlar arasında  Emre Çolak, Arda Turan, Burak Yılmaz, Aybüke Albere ve Zeynep Bastık gibi isimler de dahil oldu.

Oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak koronavirüs salgını nedeniyle evinde olan 2 kiracısından Nisan ayı kirasını almayacağını söylemişti, bu paylaşımın hemen ardından hareket geçen Tolgahan Sayışman da kiracılardan kira almama kararı aldığını duyurmuştu.  Mola ve Sayışman'ın bu hamlesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen Atakan Özyurt, bu yardımı bir meydan okumaya çevirdi ve birçok kişinin kira masrafını karşılamak için başlattığı kampanya "challenge" (meydan okuma) adıyla açıldı.

'Kira Benden' kampayasına ünlü isimlerden büyük destek!

'Kira Benden' kampayasına ünlü isimlerden büyük destek!

'Kira Benden' kampayasına ünlü isimlerden büyük destek!

Son Güncelleme: 28.03.2020 22:13
Anahtar Kelimeler:
KampanyaTwitterKira Benden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haluk Levent'ten ünlülere çağrı: ''Gelin Ahbap’ları siz de kucaklayın''
Haluk Levent'ten ünlülere çağrı: ''Gelin Ahbap’ları siz de kucaklayın''
Dr. Mehmet Öz ve Nusret Gökçe ortak canlı yayını; Salgın yüzünden sürekli evdeyiz, nasıl beslenelim?
Dr. Mehmet Öz ve Nusret Gökçe ortak canlı yayını; Salgın yüzünden sürekli evdeyiz, nasıl beslenelim?
Instagram, CZN Burak'ın videosunu resmi sayfasında paylaştı
Instagram, CZN Burak'ın videosunu resmi sayfasında paylaştı
Doğa Rutkay'dan Çinlilere Sert çıkış 'Ne haliniz varsa görün'
Doğa Rutkay'dan Çinlilere Sert çıkış 'Ne haliniz varsa görün'
Yıldız Tilbe'nin el yıkama videosunda dikkat çeken detay!
Yıldız Tilbe'nin el yıkama videosunda dikkat çeken detay!
Hırvat model Ava Karabatic çıplak fotoğraflarını satışa çıkardı!
Hırvat model Ava Karabatic çıplak fotoğraflarını satışa çıkardı!

Popüler Haberler

Rizespor'un yengesi İrina Moroziuk'un #evdekal paylaşımı sosyal medyayı salladı!
ÖSYM 2020 EKPSS ne zaman yapılacak? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihi belli oldu!
Evden para kazanmak için kolay yapılabilecek iş fikirleri
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? Sağlık Bakanlığı Corona virüs covid19 kurulunda kimler var?
Kendi özel arabayla şehirlerarası yolculuk yasaklandı mı, aracımla yolculuk yapabilir miyim? İstanbul Valiliği açıkladı!
Dudullu Postası dizisi ne zaman başlıyor? Kanal D Dudullu Postası konusu ve oyuncu kadrosu
Şehirlerarası yolculuk yapmak veya başka bir şehre gitmek için izin belgesi nasıl alınır?
Ziraat Katılım Bankasından 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limitli kredi
Seyahat izin belgesi nasıl alınır, alma şartı nedir? İzinsiz uçak ve otobüs seyahat'i yasaklandı!
Askerlik 9 aya mı çıkacak? Askerlik kaç ay? Sosyal medyada asılsız iddialar!
Karantina nedir? Karantina hangi durumlarda uygulanır? Türkiye'de karantina uygulanacak mı?
İrina Moroziuk Evde kal paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
Bilinmeyen numaraları sorgulayabileceğiniz siteler listesi
Digitürk ve D-Smart ücretsiz nasıl izlenir? Digiturk ve Dsmart tüm kanallarını ücretsiz olarak tüm abonelerine açtı
Survivor 2020'de acil durum konseyinde ne açıklanacak?
KPSS P10 puan türü nedir? KPSS P10 öğretmenlik puan türü hesaplaması
Ponzi sistemi nedir, sistem nasıl işliyor? Charles Ponzi kimdir? Ponzi sistemini neden çıkarmıştır?
Koronavirüs nedeniyle ölen bir kişinin cenazesi nasıl yıkanıyor, nasıl gömülüyor?
Türkiye'nin diğer ülkelerle arasındaki saat farkları ne kadardır? Hangi ülkenin saati daha ileridir, hangisinin saati daha geridir?
Koronavirüs kiracılar için mücbir sebep midir? Kira ödemekte zorlananların yasal hakları
Baba Vanga koronavirüs kehaneti için neler söylemişti? Baba Vanga hangi olayları bilmişti?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.