'Kira Benden' kampanyasına ünlü isimlerden büyük destek!

Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere destek amaçlı ev sahiplerinin kiracılardan kira almamasından sonra fenomen Atakan Özyurt, sosyal medya hesabı üzerinden bir kampanya başlattı. İhtiyacı olan ailelerin kiralarını üstlenme akımı başlatan ve ünlü isimleri davet eden Özyurt'un bu davetine bir çok ünlü katıldı. Katılanlar arasında Emre Çolak, Arda Turan, Burak Yılmaz, Aybüke Albere ve Zeynep Bastık gibi isimler de dahil oldu.

Oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak koronavirüs salgını nedeniyle evinde olan 2 kiracısından Nisan ayı kirasını almayacağını söylemişti, bu paylaşımın hemen ardından hareket geçen Tolgahan Sayışman da kiracılardan kira almama kararı aldığını duyurmuştu. Mola ve Sayışman'ın bu hamlesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen Atakan Özyurt, bu yardımı bir meydan okumaya çevirdi ve birçok kişinin kira masrafını karşılamak için başlattığı kampanya "challenge" (meydan okuma) adıyla açıldı.