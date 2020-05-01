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Kıraç’tan Yerin 70 metre altında 1 Mayıs konseri

İstanbul Valiliğince bugün düzenlenen tarihi 1 Mayıs konserinde ünlü şarkıcı Kıraç sahne aldı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı inşaatına düzenlenen konser seyircisiz gerçekleşti. Sadece dijital platformlarda yayınlandı.

01 Mayıs 2020 Cuma 20:07
Kıraç’tan Yerin 70 metre altında 1 Mayıs konseri


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konseri "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için Kıraç konseri ile sizlere sesleneceğiz. Şarkılara eşlik etmek için sizleri 16.10'da tv, radyo ve sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz" Paylaşımıyla duyurdu. 


Valiliğin düzenlenen 1 Mayıs konseri için yaptığı açıklama ise şu şekilde:
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kovid-19 ile mücadele kapsamında bu sene evlerimizde karşıladık. İşçi kardeşlerimize ve ailelerine 1 Mayıs coşkusunu bir nebze yaşatmak için İstanbul Valiliği olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için özel bir konser düzenledik. Baharı yaşadığımız ama pandemi nedeniyle alınan tedbirlere uyarak sokağa çıkılmayan bu gün, işçilerimize bir moral olması için gerçekleştirdiğimiz konserimizi açık alanda değil, yerin 70 metre altında ve en zor şartlarda çalışılan metro inşaatı alanında, Gayrette-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda gerçekleştirdik. Sevgili Kıraç, Gayrettepe İstasyonu çalışma alanında kısa bir konser ile bizlerle birlikte oldu." 

Son Güncelleme: 01.05.2020 23:08
Anahtar Kelimeler:
KonserKıraç1 Mayıs
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