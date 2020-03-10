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Kitabı hakkında soruşturma başlatılan Mustafa Sandal, ifadeye çağrıldı

Şarkıcı Mustafa Sandal, hayatını kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' kitabı hakkında Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

10 Mart 2020 Salı 12:30
Kitabı hakkında soruşturma başlatılan Mustafa Sandal, ifadeye çağrıldı

Eski Türkiye güzeli ve haber spikeri Defne Samyeli, Şarkıcı Mustafa Sandal'ın hayatını kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' kitabında kendisi hakkında bir dönem ilişki yaşadıklarını öne sürdüğü ve gerçek dışı beyanlarda bulunarak, onur ve saygınlığını zedelemeye yönelik ifadeler kullandığını iddia ederk savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Kitabı hakkında soruşturma başlatılan Mustafa Sandal, ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, 1 Ocak 2020'de yayınlanan kitabının 1. baskısında şarkıcı Mustafa Sandal'ın Defne Samyeli hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunduğu ve Samyeli ile ilgili olarak ise "Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye'nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. Hem çok güzel hem de çok akıllı bir kadın olarak ondan etkilenmemek mümkün değildi. Şimdi geriye dönüp bakınca düşünme tarzıma gülmeme rağmen o zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karşımı duygularla onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti. Defne'den sonra da birlikteliklerim oldu" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

Savcılığa sunulan dilekçede ayrıca; Sandal'ın gerek kitabında kullandığı ifadeler gerekse de sonrasında yaptığı açıklamalarla Samyeli'nin kendisiyle bir ilişki yaşadığı izlenimi yaratarak yalan beyanlarıyla Samyeli'yi küçük düşürdüğü, onurunu kırdığı, toplum içerisindeki itibarını ve saygınlığını zedelediği aktarıldı.

Defne Samyeli ile Mustafa Sandal arasında bu güne kadar hiçbir şekilde bir birliktelik yaşanmadığının vurgusunun yapıldığı dilekçede, kitapta yer alan, gerçeklik payı bulunmayan hayal ürünü ifadeler nedeniyle Samyeli'nin kendini haksız ve sansasyonel gündemin içinde bulup ağır eleştiri ve hakaretlere maruz kaldığı kaydedilirken Sandal'ın "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise gelen suç duyurusu dilekçesini işleme koyarak başlattığı soruşturma kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ı ifadeye çağırdı. Sandal'ın ifadesinin alınmasının ardından soruşturma sonucu ilerleyen aşamalarda belli olacak.


 

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