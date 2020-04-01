Kıvanç Tatlıtuğ'dan koronavirüs açıklaması; Test sonucu çıktı mı?

Türkiye'ini de koronavirüs salgınından nasibini almasının ardından Kendisini Kemerburgaz'daki dağ evinde karantinaya alan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam rahatsızlandığı için hastaneye akldırılmıştı. Durumu kritik gören doktorlar tarafından yatırılmasına karar verilen Tatlıtuğ, bu sabah hayranlarına son durumu ileten bir tweet attı.

Paylaştığı bilgiye göre test sonuçlarını bekleyen Tatlıtuğ; "Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un durumu hakkında henüz bilgi yok.