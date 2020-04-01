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Kıvanç Tatlıtuğ'dan koronavirüs açıklaması; Test sonucu çıktı mı?

15 gündür eşi Başak Tatlıtuğ ile birlikte karantinada olan Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılması herkesi şoke etti. Ünlü oyuncu twitter üzerinden paylaştığı not ile hayranlarını durumdan haberdar etmeyi ihmal etmedi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 14:03
Kıvanç Tatlıtuğ'dan koronavirüs açıklaması; Test sonucu çıktı mı?

Türkiye'ini de koronavirüs salgınından nasibini almasının ardından Kendisini Kemerburgaz'daki dağ evinde  karantinaya alan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam rahatsızlandığı için hastaneye akldırılmıştı.  Durumu kritik gören doktorlar tarafından yatırılmasına karar verilen Tatlıtuğ,  bu sabah hayranlarına son durumu ileten  bir tweet attı.  

Kıvanç Tatlıtuğ'dan koronavirüs açıklaması; Test sonucu ne?

Paylaştığı bilgiye göre test sonuçlarını bekleyen Tatlıtuğ; "Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.  Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un  durumu hakkında henüz bilgi yok.  

Kıvanç Tatlıtuğ'dan koronavirüs açıklaması; Test sonucu ne?

Son Güncelleme: 01.04.2020 14:04
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç TatlıtuğHastaneVirüsKORONABaşak Dizer
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