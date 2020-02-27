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Kıvanç Tatlıtuğ dizi müjdesini verdi!

Ekranların sevilen oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu. Birçok gazetecinin bir projede yer alacak mı sorusuna sonunda Kıvanç Tatlıtuğ’dan açıklama geldi. Kıvanç Tatlıtuğ dizi müjdesini verdi! İşte detaylar..

27 Şubat 2020 Perşembe 00:16
Kıvanç Tatlıtuğ dizi müjdesini verdi!

Ekranların sevilen yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ yaklaşık bir senedir yeni bir proje ile ekranlarda görünmüyordu. Son dizisi Çarpışma’nın ardından herhangi bir yapımda rol almayan karizmatik oyuncunun bir projede yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Gazetecilerin yönelttiği yakın zamanda bir proje var mı sorusuna yanıt veren Tatlıtuğ şu sözler ile cevapladı: "Tiyatro yapmak benim gönlümde var ama başka yeni gelişmeler oldu. Dijital platforma bir dizi yapmak için anlaşmak üzereyiz. Bu sene artık dizi yapmak istiyorum. Yaza da bir sinema filmim var."

 Kıvanç Tatlıtuğ’un bu açıklaması üzerinde bir intenet dizisinde rol alması bekleniyor.

Son Güncelleme: 27.02.2020 00:16
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