Kıvanç Tatlıtuğ'un test sonucu belli oldu!

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldığını Twetter hesabından duyurdu. Test yaptırdığını söyleyen ve test sonuçlarını bekleyen Kıvanç Tatlıtuğ, ferahlatan açıklamayı yaptı. Yapılan testlere göre Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu negatif çıktı. fakat ünlü oyuncunun zaturre olduğu tesbit edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ayrıca : "Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah’tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim. İlginize teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.