betgram betgram setrabet

İstanbul 10°
sisli
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101063
ALTIN
327.805
DOLAR
6.1497
STERLİN
7.9616
EURO
6.9505

Kıvanç Tatlıtuğ'dan aylar sonra gelen paylaşım beğeni rekorları kırdı

Başarılı oyuncu sosyal medya hesabı Instagram üzerinden aylar sonra bir fotoğraf paylaştı. Yakışıklı oyuncunun bu paylaşımı ise beğeni rekorları kırdı.

10 Mart 2020 Salı 22:29
Kıvanç Tatlıtuğ'dan aylar sonra gelen paylaşım beğeni rekorları kırdı

Oyunculuğu ile başarıdan başarıya koşan Kıvanç Tatlıtuğ, zirveyi kimseye bırakmazken hayranlarıda onun neler yaptığını merak ediyor. Sosyal medyadan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışan yakışıklı oyuncu aylar sonra paylaşım yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan aylar sonra gelen paylaşım beğeni rekorları kırdı

Hayranları oyuncunun 3 ay sonra gelen fotoğrafını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Takipçilerini oldukça heyecablandıran Kıvanç Tatlıtuğ’un attığı fotoğrafa 560 binin üzerinde beğeni geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan aylar sonra gelen paylaşım beğeni rekorları kırdı

En son 2019 Aralık ayında bir post yükleyen Tatlıtuğ'un Instagram hesabına siyah beyaz bir karesini yükledi. Kıvanç Tatlıtuğ'un bu postu ise 560 binin üzerinde beğeni aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan aylar sonra gelen paylaşım beğeni rekorları kırdı

Başarılı oyuncunun paylaşımına yorumlar gecikmezken Tatlıtuğ'un fotoğrafına eşi tarafından da yorum yapıldı. Başak Dizer fotoğrafın altına dudak emojisi koydu.

Son Güncelleme: 10.03.2020 22:29
Anahtar Kelimeler:
İnstagramKıvanç TatlıtuğYeni PostBaşak Dizer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hanife Gürdal hamile mi?
Hanife Gürdal hamile mi?
Dünya starı Madonna da coronavirusten nasibini aldı!
Dünya starı Madonna da coronavirusten nasibini aldı!
Ünlü youtuber'a yasak geldi!
Ünlü youtuber'a yasak geldi!
Diyanetten Gamze Özçelik'e iyilik ödülü!
Diyanetten Gamze Özçelik'e iyilik ödülü!
Kitabı hakkında soruşturma başlatılan Mustafa Sandal, ifadeye çağrıldı
Kitabı hakkında soruşturma başlatılan Mustafa Sandal, ifadeye çağrıldı
Şarkıcı Songül Karlı, apar topar hastaneye kaldırıldı
Şarkıcı Songül Karlı, apar topar hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

Corona virüsü nedeniyle okullar tatil edilecek mi, eğitime ara verilecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi
Korona Virüsü sebebiyle okullar tatil olacak mı?
Coronavirus'ten nasıl korunursunuz? Korona virüsten korunmak için adım adım yönerge ve tavsiyeler
Koronavirüs Türkiye'de nerede hangi ilde, ilçe ve hastanede görüldü?Fahrettin Koca İlk Koronavirüs Vakasını açıkladı!
Acunn com sitesi 502 Bad Gateway hatası nedir, neden girilemiyor?
Yoklama kaçakları ne zaman askere giderler? Mayıs 2020 Celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Survivor’da 10 Mart Salı gecesi bugün kim elendi? Derya Can Göçen kimdir?
Survivor Ersin'in köpeği öldü mü? Ersin Korkut'un köpeği MES yaşıyor mu?
Doya Doya Moda Ferdanur neden diskalifiye ediliyor, yarışmacı Ferdanur ne yaptı?
Survivor 2020 10 Mart iletişim ödülünü hangi takım kazandı!
İŞKUR, 4 ilde bulunan 6 farklı öğrenci yurtlarına memur alımı yapacak!
7. Koğuştaki Mucize Filmi ne zaman yayınlanacak? Netflix 7. Koğuştaki Mucize filmi yayın saati ve tarihi
Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Özde Karacan kimdir?
Hizmetçiler dizisi nasıl beğenildi mi? Tutulur mu? Dizi devam eder mi?
Resmi dairede, devlet dairesinde, arabada, okulda, fabrikalarda, hastanede, kapalı mekanda, ofiste, otobüste, kapalı alanda sigara içmenin cezası ne kadar?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran neden öldü, diziden neden ayrıldı?
Savaşçı Haydar öldü mü, yeni bölümde Sarp Levendoğlu diziden ayrılacak mı?
2020 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile bir evin maliyeti ne kadar?
Corona virüsü belirtileri neler? Covid-19 virüsünden korunmak için öneriler
Galatasaray Beşiktaş derbi maçı seyircisiz mi oynanacak? GS - BJK derbi maçında seyirci olacak mı?
2020 KPSS başvuru tarihleri ne zaman? KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.