Kıvanç Tatlıtuğ'dan aylar sonra gelen paylaşım beğeni rekorları kırdı

Oyunculuğu ile başarıdan başarıya koşan Kıvanç Tatlıtuğ, zirveyi kimseye bırakmazken hayranlarıda onun neler yaptığını merak ediyor. Sosyal medyadan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışan yakışıklı oyuncu aylar sonra paylaşım yaptı.

Hayranları oyuncunun 3 ay sonra gelen fotoğrafını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Takipçilerini oldukça heyecablandıran Kıvanç Tatlıtuğ’un attığı fotoğrafa 560 binin üzerinde beğeni geldi.

En son 2019 Aralık ayında bir post yükleyen Tatlıtuğ'un Instagram hesabına siyah beyaz bir karesini yükledi. Kıvanç Tatlıtuğ'un bu postu ise 560 binin üzerinde beğeni aldı.

Başarılı oyuncunun paylaşımına yorumlar gecikmezken Tatlıtuğ'un fotoğrafına eşi tarafından da yorum yapıldı. Başak Dizer fotoğrafın altına dudak emojisi koydu.