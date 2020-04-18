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Kıvırcık saçlı kız gitti yerine bambaşka bir Seray geldi! işte Seray Kaya'nın yeni imajı

Karantina günlerinde saçlarını kısaltan oyuncu Seray Kaya “İnsanların kıvırcık saçlı kıza veda edip yeni bir Seray’la tanışmaları için alıştırma yapmanın zamanı gelmişti.” diyerek yeni imajını hayranlarının beğenisine sundu.

18 Nisan 2020 Cumartesi 19:24
Kıvırcık saçlı kız gitti yerine bambaşka bir Seray geldi! işte Seray Kaya'nın yeni imajı

En son “Kadın” dizisindeki Şirin rolüyle karşımıza çıkan Seray Kaya,  salgın nedeniyle sevenlerine  “Lütfen herkes çok dikkat etsin. Bu günlerde evlerimizde kalarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım.” Mesajı vermeyi de ihmal etmeyerek, karantina günlerinde doğayı çok özlediğini belirtti. 

Kıvırcık saçlı kız gitti yerine bambaşka bir Seray geldi! işte Seray Kaya'nın yeni imajı

Yaptığı röportajda kendisine saçlarını neden kısalttığı sorulan Kaya; “Herkes 'o saçlarına nasıl kıydın' diye yorum yaptı. Ama saçlarım çok yıpranmıştı ve biraz dökülmeler olmuştu. Tekrar sağlıklı haline dönmesi için mecburen kısaltmak zorunda kaldık. Bir yandan da iyi oldu. Çünkü hala oynadığım “Şirin” karakteriyle kıyaslanıyorum. Kıvırcık saçlı kıza veda edip yeni bir Seray’la tanışmaları için alıştırma yapmanın zamanı gelmişti.” İfadelerini kullandı.  

Kıvırcık saçlı kız gitti yerine bambaşka bir Seray geldi! işte Seray Kaya'nın yeni imajı

Son Güncelleme: 18.04.2020 19:31
Anahtar Kelimeler:
KadınSeray KayaKısa Saç
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