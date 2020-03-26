Klozet yalayarak virüse meydan okumuştu! Test sonuçları pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ABD'de görülmeye başladıktan sonra Larz isimli bir genç Twitter hesabından 21 Mart tarihinde bir video yayınlamış ve virüse karşı meydan okuduğunu söyleyip halka açık bir tuvalete girerek klozeti yalamıştı. Koronavirüsünü ciddiye almayarak dalga geçen fenomen videoyu da takipçilerine "Koronavirüs salgını hakkında farkındalığı artırmak için yeniden paylaşın" ifadeleriyle paylaşmıştı.

İngiliz ve Amerikan basını Larz'ın, 22 Mart tarihinde yayınladığı "Koronavirüs testimçıktı" başlıklı ikinci bir videyu yayınladı. Videoda Larz'ın hastanede yattığı görülüyor.

Diğer taraftan Larz’ın hesabı (@gayshawnmendes), Twitter kurallarını çiğnediği gerekçesiyle askıya alınırken koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından tuvalet klozeti yalayan ilk sosyal medya "fenomeni" olmadığı öğrenildi. Ava Louise isimli başka bir sosyal medya kullanıcısı da "koronavirüs meydan okuması" etiketiyle uçağın tuvaletindeki klozeti yalarken video paylaşmıştı.