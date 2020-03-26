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Klozet yalayarak virüse meydan okumuştu! Test sonuçları pozitif çıktı

ABD'de yaşayan bir sosyal medya fenomeni Koronavirüse karşı meydan okuduğunu göstermiş ve tuvalet klozet yalamıştı. Larz isimli sosyal medya fenomeni koronavirüsüne testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

26 Mart 2020 Perşembe 11:40
Klozet yalayarak virüse meydan okumuştu! Test sonuçları pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ABD'de görülmeye başladıktan sonra Larz isimli bir genç Twitter hesabından 21 Mart tarihinde bir video yayınlamış ve virüse karşı meydan okuduğunu söyleyip halka açık bir tuvalete girerek klozeti yalamıştı. Koronavirüsünü ciddiye almayarak dalga geçen fenomen videoyu da takipçilerine "Koronavirüs salgını hakkında farkındalığı artırmak için yeniden paylaşın" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Klozet yalayarak virüse meydan okumuştu! Test sonuçları pozitif çıktı

İngiliz ve Amerikan basını Larz'ın, 22 Mart tarihinde yayınladığı "Koronavirüs testim pozitif çıktı" başlıklı ikinci bir videyu yayınladı. Videoda Larz'ın hastanede yattığı görülüyor.

Klozet yalayarak virüse meydan okumuştu! Test sonuçları pozitif çıktı

Diğer taraftan Larz’ın hesabı (@gayshawnmendes), Twitter kurallarını çiğnediği gerekçesiyle askıya alınırken koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından tuvalet klozeti yalayan ilk sosyal medya "fenomeni" olmadığı öğrenildi. Ava Louise isimli başka bir sosyal medya kullanıcısı da "koronavirüs meydan okuması" etiketiyle uçağın tuvaletindeki klozeti yalarken video paylaşmıştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsüFenomenPozitifKlozet Yalama
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